Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 18 noiembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a unor componente artistice aparținând Catedralei Patriarhale
Post de economist la Asociația Silvică Iași
Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă determinată de doi ani, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale silvice.
Cerințe:
- experiență în domeniul financiar-contabil de 4 ani;
- cunoașterea programului WinMentor constituie un avantaj;
- o bună cunoaștere a legislației în domeniu.
Informații privind bibliografia și tematica concursului vor fi comunicate pe e-mail candidaților selectați.
Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul, ȋn format electronic, la adresa silvic@mmb.ro pȃnă la data de 10.11.2025.