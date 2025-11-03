Post de economist la Asociația Silvică Iași

Data: 03 Noiembrie 2025

Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă determinată de doi ani, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale silvice.

Cerințe:

experiență în domeniul financiar-contabil de 4 ani;

cunoașterea programului WinMentor constituie un avantaj;

o bună cunoaștere a legislației în domeniu.

Informații privind bibliografia și tematica concursului vor fi comunicate pe e-mail candidaților selectați.

Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul, ȋn format electronic, la adresa silvic@mmb.ro pȃnă la data de 10.11.2025.