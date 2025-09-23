Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Anunțuri Post vacant în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal

Post vacant în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal

Data: 23 Septembrie 2025

Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal - Resurse umane. 

Cerinţe de ocupare a postului: studii medii/superioare şi specializări în resurse umane; experienţă de minimum 2 ani în domeniu; cunoştinţe operare PC (cel puțin nivel mediu); conduită morală, spirit de echipă, rezistenţă la stres.

Persoanele interesate pot depune dosare conţinând CV, cerere de angajare, acte de identitate şi studii, adeverinţă medicală şi o recomandare din partea preotului din parohie/duhovnicului, la Serviciul Personal - Resurse Umane al Administraţiei Patriarhale din Bdul Regina Maria nr. 1, sector 4, Bucureşti, în perioada 19-24.09.2025, între orele 9:00 și 15:00.

 

