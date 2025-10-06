Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Posturi clericale vacante

Data: 06 Octombrie 2025

Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 31 octombrie 2025: preot coslujitor la Parohia Apostol din Protoieria Sector 3 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”‑Pallady din Protoieria Sector 3 Capitală; preot coslujitor la Parohia Foișor din Protoieria Sector 3 Capitală; preot paroh la Parohia „Sfântul Spiridon”‑Vechi din Protoieria Sector 4 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Cuvioasa Parascheva și Sfântul Ioan Rusul” din Protoieria Sector 5 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Înălțarea Domnului” din Protoieria Sector 6 Capitală; preot paroh la Parohia Leordeni din localitatea Popești‑Leordeni, Protoieria Ilfov Sud.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

