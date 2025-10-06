Data: 06 Octombrie 2025

Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 31 octombrie 2025: preot coslujitor la Parohia Apostol din Protoieria Sector 3 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”‑Pallady din Protoieria Sector 3 Capitală; preot coslujitor la Parohia Foișor din Protoieria Sector 3 Capitală; preot paroh la Parohia „Sfântul Spiridon”‑Vechi din Protoieria Sector 4 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Cuvioasa Parascheva și Sfântul Ioan Rusul” din Protoieria Sector 5 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Înălțarea Domnului” din Protoieria Sector 6 Capitală; preot paroh la Parohia Leordeni din localitatea Popești‑Leordeni, Protoieria Ilfov Sud.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.