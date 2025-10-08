Data: 08 Octombrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 31 octombrie 2025: preot coslujitor la Parohia Apostol din Protoieria Sector 3 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady din Protoieria Sector 3 Capitală; preot coslujitor la Parohia Foișor din Protoieria Sector 3 Capitală; preot paroh la Parohia „Sfântul Spiridon”-Vechi din Protoieria Sector 4 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Cuvioasa Parascheva și Sfântul Ioan Rusul” din Protoieria Sector 5 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Înălțarea Domnului” din Protoieria Sector 6 Capitală; preot paroh la Parohia Leordeni din localitatea Popești-Leordeni, Protoieria Ilfov Sud.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către can­didații care sunt clerici sau fii duhov­nicești ai Arhiepiscopiei Bu­cu­reștilor.