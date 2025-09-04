Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: inspector eparhial responsabil cu activitățile cu tineretul în cadrul Sectorului învățământ
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 30 septembrie 2025: preot paroh la Parohia „Sfântul Ilie”-Rahova, Protopopiatul Sector 4 Capitală; preot coslujitor la Parohia Militari II, Protopopiatul Sector 6 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Înălțarea Domnului”, Protopopiatul Sector 6 Capitală; preot coslujitor la Parohia „Sfânta Vineri” din municipiul Ploiești, Protopopiatul Ploiești Nord; preot coslujitor la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Ploiești, Protopopiatul Ploiești Sud, și preot paroh la Parohia Brătești din localitatea Șirna, Protopopiatul Ploiești Sud.
Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.