Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 07 Noiembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante:

  • preot paroh la Parohia „Sfânta Fecioara Maria”, Protopopiatul Sector 3 Capitală;
  • preot coslujitor la Parohia Bragadiru, Protopopiatul Ilfov Sud;
  • preot coslujitor la Parohia Cățelu Sat, Protoieria Ilfov Sud;
  • preot coslujitor la Parohia „Maica Precista”-Ploiești, Protopopiatul Ploiești Nord;
  • preot paroh la Parohia „Sfânta Filofteia”, Protopopiatul Ploiești Sud;
  • preot paroh la Parohia Vărbilău II, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova;
  • preot paroh la Parohia Poiana Țapului, Protopopiatul Câmpina,
  • preot paroh la Parohia Ocina, Protopopiatul Câmpina, județul Prahova,

cu perioada de candidare 3-30 noiembrie 2025.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. 

 

