La Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Leșnic, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în 9 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante:
- preot paroh la Parohia „Sfânta Fecioara Maria”, Protopopiatul Sector 3 Capitală;
- preot coslujitor la Parohia Bragadiru, Protopopiatul Ilfov Sud;
- preot coslujitor la Parohia Cățelu Sat, Protoieria Ilfov Sud;
- preot coslujitor la Parohia „Maica Precista”-Ploiești, Protopopiatul Ploiești Nord;
- preot paroh la Parohia „Sfânta Filofteia”, Protopopiatul Ploiești Sud;
- preot paroh la Parohia Vărbilău II, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova;
- preot paroh la Parohia Poiana Țapului, Protopopiatul Câmpina,
- preot paroh la Parohia Ocina, Protopopiatul Câmpina, județul Prahova,
cu perioada de candidare 3-30 noiembrie 2025.
Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.