Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 30 septembrie 2025: preot paroh la Parohia „Sfântul Ilie”-Rahova,
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: inspector eparhial responsabil cu activitățile cu tineretul în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor (perioada de candidare 2-12 septembrie); lucrător gestionar, conducător auto (permis auto categoria B, experiență în domeniu minimum doi ani), contabil (studii superioare economice, experiență în domeniul contabilității), croitor și broder la Serviciul colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie); muncitor calificat la Fabrica de lumânări „Făclia Sfinților Români” a Arhiepiscopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie; postul presupune efort fizic susținut); îngrijitor la Centrul cultural-social „Iustin Patriarhul” al Arhiepiscopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie); îngrijitor la Parohia Dudești Cioplea I, Protopopiatul Sector 3 Capitală (perioada de candidare 1-15 septembrie); cântăreț bisericesc la Parohia Progresul II, Protopopiatul Sector 2 Capitală (perioada de candidare 1-30 septembrie); magaziner la Cancelaria Protopopiatului Urlați (perioada de candidare 1-30 septembrie) și îngrijitor la Parohia Militari II, Protopopiatul Sector 6 Capitală (perioada de candidare 1-30 septembrie).
Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.