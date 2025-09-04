Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 04 Septembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: inspector eparhial responsabil cu activitățile cu tineretul în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhi­episcopiei Bucureștilor (perioada de candidare 2-12 septembrie); lucrător gestionar, conducător auto (permis auto categoria B, experiență în domeniu minimum doi ani), contabil (studii superioare economice, experiență în domeniul contabilității), croitor și broder la Serviciul colportaj al Arhi­episcopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie); muncitor calificat la Fabrica de lumânări „Făclia Sfinților Români” a Arhiepiscopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie; postul presupune efort fizic susținut); îngrijitor la Centrul cultural-social „Iustin Patriarhul” al Arhi­episcopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie); îngrijitor la Parohia Dudești Cioplea I, Protopopiatul Sector 3 Capitală (perioada de candidare 1-15 septembrie); cântăreț bisericesc la Parohia Progresul II, Protopopiatul Sector 2 Capitală (perioada de candidare 1-30 septembrie); magaziner la Cancelaria Protopopiatului Urlați (perioada de candidare 1-30 septembrie) și îngrijitor la Parohia Militari II, Protopopiatul Sector 6 Capitală (perioada de candidare 1-30 septembrie).

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.