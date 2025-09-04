Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 04 Septembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: inspector eparhial responsabil cu activitățile cu tineretul în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhi­episcopiei Bucureștilor (perioada de candidare 2-12 septembrie); lucrător gestionar, conducător auto (permis auto categoria B, experiență în domeniu minimum doi ani), contabil (studii superioare economice, experiență în domeniul contabilității), croitor și broder la Serviciul colportaj al Arhi­episcopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie); muncitor calificat la Fabrica de lumânări „Făclia Sfinților Români” a Arhiepiscopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie; postul presupune efort fizic susținut); îngrijitor la Centrul cultural-social „Iustin Patriarhul” al Arhi­episcopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-30 septembrie); îngrijitor la Parohia Dudești Cioplea I, Protopopiatul Sector 3 Capitală (perioada de candidare 1-15 septembrie); cântăreț bisericesc la Parohia Progresul II, Protopopiatul Sector 2 Capitală (perioada de candidare 1-30 septembrie); magaziner la Cancelaria Protopopiatului Urlați (perioada de candidare 1-30 septembrie) și îngrijitor la Parohia Militari II, Protopopiatul Sector 6 Capitală (perioada de candidare 1-30 septembrie).

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.

 

