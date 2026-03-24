Solicitare oferte comerciale pentru organizarea Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO) - București 2026

Data: 24 Martie 2026

Arhiepiscopia Bucureștilor, împreună cu Patriarhia Română, organizează evenimentul „Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox” (ITO), ediția a VIII‑a, care se va desfășura în București, în perioada 31 august - 3 septembrie 2026. Evenimentul va reuni aproximativ 2.400 de tineri din țară și din străinătate.

În vederea bunei organizări a acestui eveniment, invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț pentru următoarele categorii de produse, servicii și echipamente: 1. Servicii de catering: prepararea și livrarea meselor (mic dejun, prânz, cină, pachet de drum) pentru aproximativ 2.400 de persoane pe durata a 4 zile (estimativ 19.800 de porții în total), cu logistică de livrare în locații multiple din București. 2. Materiale promoționale (Kitul participantului): producția de tricouri personalizate din bumbac (aprox. 7.200 buc.), rucsacuri (2.400 buc.), insigne metalice emailate, brățări textile, pelerine de ploaie, agende, pixuri, precum și torțe/făclii cu protecție pentru vânt. 3. Tipărituri și Signalistică: tehnoredactarea și tipărirea „Caietului Întâlnirii” (2.400 ex.), hărți turistice, ecusoane nominale, etuiuri cu șnur, fluturași, broșuri, diplome, precum și producția de bannere, roll‑up‑uri, mesh‑uri de mari dimensiuni și pancarte. 4. Logistică și închirieri: închiriere de corturi mari pentru zona de servire a mesei, mese și scaune pliante (2.400 locuri), toalete ecologice și chiuvete mobile. 5. Servicii tehnice: închirierea unei scene de exterior, sistem profesional de sunet și lumini pentru concert, ecrane LED și generatoare electrice.

Procedura de aplicare: Operatorii economici pot depune oferte pentru una sau mai multe dintre categoriile menționate mai sus.

Pentru a primi caietele de sarcini detaliate, care cuprind specificațiile tehnice exacte, cantitățile și termenele de execuție pentru fiecare lot, vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă la adresa de e‑mail: invatamant@arhiepiscopiabucurestilor.ro sau să ne contactați la numărul de telefon: 0765.348.224, persoană de contact: pr. Mihai‑Iulian Grobnicu. Data limită pentru solicitarea caietelor de sarcini este: 31 martie 2026.

Data limită pentru depunerea ofertelor finale este: 12 aprilie 2026.

Vă mulțumim pentru interes și vă așteptăm să deveniți partenerii noștri în realizarea acestui eveniment dedicat tinerilor!

(Echipa de organizare ITO - București 2026, Arhiepiscopia Bucureștilor)