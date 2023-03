Noutăţi la înscrierea în ciclul primar

Data: 17 Martie 2023

Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024 debutează în data de 30 martie 2023 cu afişarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unităţi de învățământ. Părintele poate solicita rezervarea locului la şcoala de circumscripţie pentru eventualitatea în care copilul nu va fi acceptat la şcoala pentru care s-a făcut opţiunea „din lipsă de locuri libere”.

Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare, anunţă Ministerul Educaţiei (ME) înainte de debutul procesului de înscriere. „Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor”, se arată pe site-ul oficial al ME.

Potrivit calendarului, în data de 30 martie vor fi afișate circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei şcoli. De asemenea, unităţile de învăţământ trebuie să informeze părinţii cu privire la activităţile specifice clasei pregătitoare, precum posibilitatea organizării programului „Şcoală după şcoală”.

În perioada 5-26 aprilie, specialiştii Centrelor județene de resurse și asistență educațională vor evalua dezvoltarea copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023, respectiv cei care nu au frecventat grădiniţa ori s-au întors din străinătate.

În perioada 3-18 mai va avea loc completarea și validarea cererilor-tip de înscriere, urmând ca între 19 şi 22 mai, cu ajutorul aplicaţiei informatice, să fie procesate cererile şi să aibă loc repartizarea copiilor la şcolile de circumscripţie.

În perioada 23-29 mai se vor procesa solicitările pentru înscrierea la alte şcoli decât cea de circumscripţie pe locurile rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar, pe locurile rămase libere, va debuta în data de 5 iunie 2023.

Reprezentanţii ME precizează că „cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat”, însă ulterior părinții „trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii”.

De asemenea, părintele poate solicita, „prin bifarea în cererea-tip de înscriere”, rezervarea locului la şcoala de circumscripţie pentru eventualitatea în care copilul nu va fi acceptat la unitatea şcolară pentru care s-a făcut opţiunea nefiind „locuri libere”.

Şcolile vor aplica anumite criterii de departajare, generale sau specifice, dacă numărul de copii este mai mare decât cel al locurilor disponibile.

În clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, respectiv cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023, „în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița, în baza evaluării CJRAE”. Dosarul de înscriere va cuprinde cererea-tip de înscriere, disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere, copie după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal, hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului în cazul părinţilor divorţaţi, copie după certificatul de naştere al copilului, recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul), respectiv alte documente „care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul)”. (O. N.)