Universităţile britanice oferă burse studenţilor europeni

Data: 26 Noi, 2020

Taxele de şcolarizare pentru europeni în Marea Britanie se vor modifica, însă decizia de majorare aparţine fiecărei universităţi în parte. Până la momentul Brexit, studenţii din Uniunea Europeană (UE) beneficiau de diverse reduceri pe perioada studiilor, precum şi de împrumuturi guvernamentale. Șapte universități din regat au anunţat că taxele vor fi menținute pe toată perioada studiilor, prin acordarea unor burse, potrivit unui comunicat de presă Integral Edu, citat de edupedu.ro. De asemenea, unele instituţii de învăţământ superior au implementat și sisteme de plată a taxelor în trei sau şase rate pentru anul universitar 2021-2022.

Potrivit Edupedu.ro, universitățile de top care au anunțat deja oficial acordarea de burse pentru europeni sunt: University of Leicester, Swansea University, University of Hull, University for the Creative Arts, University of Suffolk, Solent University, University of Portsmouth. „Ne așteptăm ca în următoarea perioadă din ce în ce mai multe instituții să confirme aplicarea unor sisteme asemănătoare”, declară Ana-Maria Papp, Business Development Manager, IntegralEdu. Pentru cei interesați de studiile în Marea Britanie, termenul-limită de transmitere a candidaturii este 15 ianuarie 2021. „Este foarte important ca procesul de depunere a candidaturii să fie încheiat până la 15 ianuarie 2021, întrucât după această dată sunt mult mai multe formalități care vor trebui completate. Și mă refer la aplicația pentru cazare în campus, aplicația de viză care se deschide cu 6 luni înainte de începerea studiilor. Dar cel mai important aspect este că cele mai bune universități își vor completa locurile de admitere după acest termen final”, precizează Ana-Maria Papp.

Totodată, tinerii care vor ajunge în UK până la data de 31 decembrie 2020 vor trebui să aplice pentru noul statut de imigrare (EU Settlement Scheme). Noul statut de imigrare numit „pre-settled” este aplicabil studenților care au început studiile anul acesta la o universitate britanică sau sunt în proces de a-și continua studiile, însă perioada studiilor acumulate pe timpul șederii lor în UK este sub 5 ani. Termenul-limită pentru depunerea cererii este 30 iunie 2021. Cei care vor accesa pentru prima dată studiile universitare sau postuniversitare în anul universitar 2021-2022 vor trebui să urmeze formalitățile de viză, în noul lor statut de studenți internaționali. Potrivit IntegralEdu, şi unele licee britanice oferă burse care acoperă 50% din taxa de studiu. (O. N.)