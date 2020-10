Variante pentru susţinerea tezelor

Data: 29 Oct, 2020

O decizie în ceea ce priveşte susţinerea tezelor din acest an şcolar va fi luată în urma unor evaluări făcute de către specialiştii din cadrul ministerului şi după consultarea cu ceilalţi actori din sistemul de învăţământ, a anunţat ministrul educaţiei, Monica Anisie. Orice decizie se va lua, eliminarea tezelor, susţinerea acestora sub formă de eseu sau sub o altă formă, se va aplica în mod unitar tuturor elevilor. „În scenariul galben este posibil ca tezele să se susțină atunci când vin elevii la clasă, profesorul având grijă ca elevii să aibă același tip de item. Iar în scenariul roșu ne gândeam, dar aceasta este doar o variantă, în funcție de disciplină, să fie o evaluare care să se preteze on-line, iar copilul să transmită lucrarea în timp real profesorului. La Limba și literatura română, de exemplu, colegii mei au propus chiar un eseu. Sunt variante”, a explicat Luminița Barcari, secretar de stat responsabil cu învățământul preuniversitar.

(Oana Nistor)