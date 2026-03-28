Binecuvântarea Floriilor

Sărbătoarea Floriilor din Duminica Stâlpărilor este o zi binecuvântată, plină de bucurie şi pace cerească. Floriile reprezintă momentul din an când sărbătorim Intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. El vine în Cetatea Sfântă smerit, „şezând pe mânzul asinei” şi este primit cu aclamaţii de poporul plin de entuziasm.

În bucuria Floriilor întrezărim şi tristeţea Săptămânii Mari a Sfintelor Pătimiri ale Domnului. Dacă ne uităm la chipul lui Hristos din icoana Duminicii Stâlpărilor, vedem cum Mântuitorul priveşte dincolo de entuziasmul mulţimilor care-L primesc triumfal în Ierusalim, la momentul trist, când aceiaşi oameni vor cere răstignirea Sa.

Astăzi, în Duminica Stâlpărilor, îl proclamă rege, iar în Vinerea Mare vor cere lui Pilat să-L condamne la moarte, pentru că ei nu au împărat decât pe Cezarul de la Roma. Aşa este mulţimea, astăzi se entuziasmează şi te ridică în slăvi, iar mâine, dacă e manipulată, îţi cere moartea. Nu trebuie să ne surprindă cu nimic această schimbare a mulţimii, doar în câteva zile, pentru că oamenii reacţionează de cele mai multe ori emoţional, mai ales când sunt mai mulţi la un loc.

Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor este o zi luminoasă şi plină de bucurie în care pregustăm din fericirea Duminicii Învierii lui Hristos. În această zi, Mântuitorul este primit cu stâlpări de finic în Ierusalim. Aceste ramuri sunt un simbol al biruinţei şi, după cum arată Sfinţii Părinţi, preînchipuie Învierea Domnului şi învierea întregului neam omenesc la Parusie. Şi noi, în pelerinajul de Florii, purtăm ramuri în mâini şi prin acestea mărturisim bucuria noastră pentru Intrarea lui Hristos în Ierusalim.

Domnul vine în Cetatea Sfântă şi este primit ca un rege din lumea aceasta. Poporul nu era pregătit pentru venirea unui Mântuitor, care să-l ducă în Rai, ci dorea un conducător care să-l elibereze de sub ocupaţia romană. Ei vor totul aici şi acum, nu au perspectiva vieţii veşnice pe care o aduce Hristos prin Jertfa şi Învierea Lui. Mântuitorul nu vine în Ierusalim cu gloria unui conducător din lumea aceasta, ci plin de smerenie, mergând spre Sfintele Sale Pătimiri.

El vine în Ierusalim nu pentru a deveni un conducător lumesc, ci pentru a mântui neamul omenesc. Hristos Domnul izbăveşte pe toţi cei născuţi din Adam de sub blestemul păcatului aducător de moarte, izvorât din neascultarea protopărinţilor Adam şi Eva. Hristos vine la Ierusalim să ne dăruiască viaţă veşnică, adică libertatea de a trăi veşnic în iubirea luminoasă a Preasfintei Treimi.

Astăzi, de Florii, trăim bucuria Intrării triumfale a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, ca urmare a minunii învierii lui Lazăr. El vine pentru a suferi moarte pe Cruce pentru mântuirea noastră. De aceea, noi trebuie să fim alături de Mântuitorul începând chiar cu pelerinajul de Florii, care are în prim-plan icoana Intrării Domnului în Ierusalim.

Bucuria Floriilor să se sălăşluiască în inimile tuturor creştinilor noştri ortodocşi, care în această Duminică a Stâlpărilor îl primesc cu ramuri de finic pe Domnul în bisericile noastre prin participarea la Sfânta Liturghie şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. Floriile sunt binecuvântate pentru că Hristos intră în Ierusalim pentru mântuirea noastră, luând Crucea şi zdrobind moartea noastră, iar prin Învierea Sa ne-a dăruit viaţa veşnică din Împărăţia cerurilor.