Credința în Înviere

Fundamentul credinței noastre creștine este Învierea lui Hristos. Noi credem cu toată ființa noastră în Înviere. Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte clar că fără Înviere nu poate exista credința noastră creștină. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos stă la baza credinței noastre și este garanția învierii tuturor la Parusie. De aceea la finalul Crezului mărturisim că așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Prin Învierea lui Hristos am primit șansa de a trăi veșnic în Împărăția lui Dumnezeu. Fără Înviere nu există credința creștină. Pentru un ortodox, Învierea este totul, fără ea nu poate concepe credința sa. De aceea, cea mai importantă sărbătoare în Ortodoxie este Învierea. Acestui praznic al praznicelor și sărbătoare a sărbătorilor îi închinăm 40 de zile de serbare, în care mărturisim în fiecare zi că Hristos a înviat!

În aceste zile de serbare pascală trebuie să trecem de la simpla afirmare a Învierii Domnului la mărturisirea plină de credință a acestui adevăr fundamental pentru existența noastră creștină. Fiecare dintre noi este chemat să descopere mesajul pascal al Învierii lui Hristos și să înțeleagă că, prin Învierea Lui, noi am dobândit Raiul pierdut prin păcatul lui Adam. De aceea trebuie să părăsim păcatul aducător de boală și moarte și să urmăm pe Hristos Cel înviat prin credință și fapte bune pentru a dobândi mântuirea. Acum este timpul să aprofundăm învățătura de credință legată de Învierea Domnului, ce stă în centrul teologiei ortodoxe. Când afirmăm că Mântuitorul Hristos a înviat, ne referim la Învierea Lui cu trupul din morți, prin care ne-a adus de la moarte la viață și de pe pământ la cer.

Prin Învierea Sa, Domnul ne-a scos de sub puterea morții și ne-a dăruit viață veșnică. Hristos a învins moartea prin Înviere, dar nu doar moartea Lui, ci și moartea fiecărui om. El prin Înviere, zdrobind moartea Lui și a noastră, ne-a făcut cetățeni ai Raiului. În cuvântul său pascal, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că Hristos Cel înviat ne-a izbăvit de moarte, făcându-Se începătură învierii celor adormiți. Tot el ne spune că prin Învierea lui Hristos iertarea a răsărit din mormânt. Astfel, neamul omenesc a fost izbăvit de păcatul strămoșesc. Prin Învierea Sa, Domnul ne încredințează că și noi vom învia în ziua cea de apoi.

Putem spune că în Învierea lui Hristos stă toată credința noastră. Iar când afirmăm că suntem creștini și credem în Hristos, în mod implicit credem și în Înviere. Deci, dacă suntem creștini, credem în Înviere.