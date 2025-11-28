Sclipirile Luminii: Mozaicuri din Catedrala Naţională

Biserica satului Galeș, județul Sibiu, este legată de numele, misiunea și lucrarea Preotului Ioan, unul dintre Sfinții Mărturisitori ai Transilvaniei secolului al XVIII-lea. Monument istoric cu o frumusețe
vezi toate ›Alte articole din Reportaj
- 28 Noi, 2025
Despre Sfântul Cuvios Arsenie Mărturisitorul de la Prislop, a cărui proclamare locală a canonizării se petrece pe 28 noiembrie, uneori devine aproape o impietate să vorbim. Atât de mare și neprețuit este23 Noi, 2025
Curajul reginei Maria în timpul Primului Război Mondial - când suverana nu a pregetat să îşi asume şi rolul de infirmieră, îngrijind soldaţii şi îmbărbătându-i -, talentul diplomatic şi sensibilitatea art21 Noi, 2025
- 21 Noi, 2025
TOP 6 Reportaj
- 23 Noi, 2025
- 21 Noi, 2025
- 21 Noi, 2025
- 28 Noi, 2025
- 28 Noi, 2025