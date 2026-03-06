Sclipirile Luminii: Duminica Ortodoxiei la Catedrala Patriarhală din Bucureşti

Pe rafturile bibliotecii Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, o localitate din apropierea Iașiului, cărțile sunt înșiruite într-o ordine tăcută, ca niște promisiuni rămase nerostite în fața zecilor de ochi iscoditori care pătrund în fiecare zi în acest spațiu cald și primitor. Rând pe rând, lumile milioanelor de cuvinte se deschid și se întrepătrund cu lumea copiilor și tinerilor care descoperă că ideile vin și pleacă, însă lasă în urma lor curaj, înțelegere, empatie și vindecare. „O carte este și o cale de vindecare. Contează să fie citită în momentul potrivit”, este convinsă Andreea Pîrlea, profesoară de limba și literatura română, inițiatoarea clubului „Lecturiada - liceenii citesc”.
vezi toate ›Alte articole din Reportaj
- 05 Mar, 2026
În 1898, regina Elisabeta († 2 martie 1916) a elaborat un plan pentru ajutorarea orbilor. În acest scop Casa Regală a cumpărat o suprafață de peste 26 de hectare, în estul Bucureștiului, pe strada Mărcuța între Vii nr. 20, iar la 1 august 1906 s-a constituit Societatea Orbilor Vatra Luminoasă, care a înființat azilul cu același nume și Școala primară „Regina Elisabeta”. Numele care a botezat un întreg cartier era simbolic, căci nevăzătorii aveau nevoie de o vatră de lumină. Astfel, poeta Carmen Sylva nu a tradus mecanic, ci a adaptat poetic numele „Lighthouse” („Far”), consacrat în spațiul anglofon ca denumire dată instituțiilor pentru orbi.03 Mar, 2026
- 27 Feb, 2026
- 20 Feb, 2026
TOP 6 Reportaj
- 03 Mar, 2026
- 05 Mar, 2026
- 27 Feb, 2026
- 06 Mar, 2026