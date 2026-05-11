Activitatea preventivă la medicul de familie, cheia unei vieți sănătoase

Sănătatea nu înseamnă doar absen­ța bolii, ci și menținerea unei stări bune fizice și psihice pe termen lung. De aceea, activitatea preventivă reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale medicului de familie. Prevenția este cel mai eficient mod de a ne păstra sănătatea, de a crește calitatea vieții și de a reduce riscul apariției unor boli grave.

În România, fiecare persoană, indiferent dacă este asigurată sau nu, beneficiază de o consultație preventivă gratuită anuală la medicul de familie, după vârsta de 4 ani. În cazul copiilor mici, controalele sunt mai frecvente, fiind efectuate încă din primele zile de viață și până la vârsta de 3 ani, conform unui calendar bine stabilit.

Activitatea preventivă se adresează nu doar persoanelor bolnave, ci mai ales celor sănătoase sau aparent sănătoase. Multe afecțiuni pot evolua „în tăcere”, fără simp­tome, iar depistarea lor precoce este esențială pentru un tratament eficient.

Ce presupune consultația preventivă

În cadrul unui control preventiv, medicul de familie evaluează starea generală de sănătate și identifică eventualii factori de risc. Aceasta include istoricul familial și personal, evaluarea stilului de viață (ali­mentație, activitate fizică, somn, consum de alcool, fumat, timpul petrecut în fața ecranelor), precum și analiza condițiilor de viață și muncă. De asemenea, se efectuează un examen clinic complet, care include evaluarea greutății, nutriției și dezvoltării (la copii), examinarea principalelor aparate și sisteme și screeninguri senzoriale (auz, văz).

Medicul urmărește identificarea riscului pentru boli frecvente, precum cele cardiovasculare, diabetul zaharat, dislipidemiile, afecțiunile renale și hepatice, cancerul sau tulburările psihice. La persoanele vârstnice se evaluează suplimentar riscul de cădere, osteoporoză și fracturi, precum și starea cognitivă. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda analize de sânge și alte investigații pentru depistarea anemiei, tulburărilor metabolice sau pentru screening oncologic.

Prevenția înseamnă și consiliere

Un aspect esențial al consultației preventive este consilierea personalizată. Medicul de familie oferă recomandări adaptate fiecărei persoane: alimentație sănătoasă, aport adecvat de apă, activitate fizică zilnică (minimum 30 de minute), limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și renun­țarea la fumat sau alte obiceiuri nocive.

Vaccinarea și prevenția bolilor

Un rol important în prevenție îl are vaccinarea. Medicul de familie asigură vaccinările din Programul Național de Vaccinare, dar și vaccinuri opționale, cum ar fi cel antigripal, anti-HPV sau antipneumococic. La copii, prevenția include și profilaxia rahitismului și a anemiei feriprive, precum și monitorizarea dezvoltării.

Sănătatea reproducerii și planificarea familială

Consultația preventivă include și servicii de planificare familială și consiliere privind sarcina, contracepția și prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.

Concluzie

Consultația preventivă este simplă, gratuită și extrem de valoroasă. Ea poate depista din timp probleme de sănătate și poate preveni apariția unor boli grave. Prezentarea anuală la medicul de familie reprezintă un pas esențial pentru o viață lungă și sănătoasă.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)