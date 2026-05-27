Inima în era digitală: ce poate face azi medicina pentru inima ta

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial, însă progresele tehnologice din ultimii ani au schimbat profund modul în care sunt diagnosticate și tratate. Astăzi, medicina poate identifica probleme cardiace înainte ca acestea să provoace simptome și poate oferi tratamente mai sigure, mai eficiente și mai puțin invazive.

Un exemplu este fibrilația atrială, cea mai frecventă tulburare de ritm cardiac. Aceasta poate evolua fără simptome, dar crește semnificativ riscul de accident vascular cerebral. Dispozitivele inteligente purtate la încheietura mâinii, plasturii de monitorizare cardiacă sau alte sisteme de monitorizare continuă pot detecta modificări suspecte ale ritmului cardiac și pot semnala necesitatea unui consult medical. Rolul tehnologiei nu este de a pune diagnosticul, ci de a atrage atenția asupra unei posibile probleme, permițând inter­venția precoce a medicului.

Și tratamentul bolilor cardiace a devenit mult mai puțin agresiv decât în trecut. În cazul stenozei aortice severe, o afecțiune frecventă la vârstnici, înlocuirea valvei cardiace se poate realiza astăzi prin procedura TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Noua valvă este introdusă printr-un cateter, fără operație pe cord deschis, ceea ce reduce riscurile și scurtează semnificativ perioada de recuperare.

Progrese importante au apărut și în domeniul dispozitivelor implantabile. Defibrilatoarele subcutanate și stimulatoarele cardiace fără sondă sunt mai mici, mai sigure și mai confortabile pentru pacienți, reducând riscul complicațiilor asociate sistemelor clasice.

Diagnosticul imagistic oferă astăzi informații de o precizie impresionantă. Ecocardiografia tridimensională permite vizualizarea detaliată a structurilor inimii, iar tehnici moderne precum speckle tracking pot identifica afectarea mușchiu­lui cardiac înainte de apariția simptomelor. Cardio-RMN-ul completează aceste informații, evidențiind cicatricile, inflamația sau fibroza miocardică și ajutând la estimarea riscului de aritmii și la alegerea tratamentului optim.

O altă schimbare majoră este orientarea către medicina personalizată. Testele genetice și farmacogenetice permit adaptarea tratamentului la particularitățile fiecărui pacient. În cardiomiopatiile ereditare, identificarea mutațiilor genetice influen­țează atât strategia terapeutică, cât și monitorizarea membrilor familiei. De aseme­nea, unele medicamente dezvoltate inițial pentru alte afecțiuni și-au dovedit eficiența în bolile cardiovasculare. Inhibitorii SGLT-2, utilizați inițial în diabet, reduc mortalitatea și spitalizările la pacienții cu insuficiență cardiacă și au devenit parte importantă a tratamentului modern.

Cardiologia actuală nu înseamnă doar tehnologii sofisticate, ci șansa de a descoperi boala mai devreme, de a trata mai eficient și de a adapta deciziile medicale fiecărui pacient. În era digitală, tehnologia nu înlocuiește medicul, ci îi oferă instrumente mai bune pentru a proteja sănătatea inimii.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)