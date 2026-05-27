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De la prevenție la simptomatologie în afecțiunile pancreatice
Pancreasul este un organ situat în abdomenul superior, în spatele stomacului, cu roluri esențiale în digestie și reglarea glicemiei. Prevenția afecțiunilor pancreatice se concentrează în principal pe reducerea factorilor de risc pentru afecțiunile inflamatorii pancreatice (pancreatita acută și cronică) și cancerul de pancreas.
Măsuri importante de prevenție
- Evitarea fumatului. Fumatul este unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru cancerul de pancreas.
- Alimentație echilibrată. Consum crescut de fructe, legume și cereale integrale; limitarea alimentelor ultraprocesate și a excesului de grăsimi; aport adecvat de fibre.
- Limitarea consumului de alcool. Consumul excesiv și prelungit de alcool crește riscul de pancreatită acută/cronică și cancer de pancreas.
- Menținerea unei greutăți corporale în limite normale. Obezitatea este asociată cu un risc crescut de afecțiuni pancreatice precum pancreatită acută și cancer de pancreas.
- Activitate fizică regulată.
- Controlul glicemiei. Gestionarea corectă a diabetului poate contribui la sănătatea pancreasului.
- Controlul nivelului de grăsimi în sânge. Valorile crescute ale trigliceridelor pot provoca pancreatită acută.
- Tratamentul calculilor biliari, atunci când sunt prezenți la nivelul veziculei biliare sau al căilor biliare.
Semne care necesită evaluare medicală
- Dureri persistente în partea superioară a abdomenului.
- Greață și vărsături repetate.
- Scădere în greutate inexplicabilă.
- Icter, îngălbenirea pielii și a ochilor.
- Scaune grase, diaree persistentă.
Screeningul în afecțiunile pancreatice
- Ecografia abdominală.
- Coendoscopia diagnostică și puncția pancreatică.
- Explorări imagistice - CT abdominal, RMN abdominal.
- Analize de laborator - hemoleucogramă, amilază și lipază serică, bilirubină, ALT, AST, glicemie, markeri tumorali CA 19-9 și CEA.
(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)