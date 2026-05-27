Ce este hernia şi când ar trebui să mergem la medic

Hernia inghinală este una dintre cele mai frecvente afecțiuni chirurgicale, dar și una dintre problemele pe care mulți oameni le amână, fie din teamă, fie pentru că simptomele inițiale sunt minime. De cele mai multe ori, pacientul observă o „umflătură” în zona inghinală sau la nivelul abdomenului inferior, care se accentuează la efort, tuse ori stat în picioare și se reduce sau dispare atunci când persoana stă întinsă. Chiar dacă la început pare un lucru minor, hernia nu trebuie ignorată.

Hernia apare atunci când un organ sau o parte a acestuia, cel mai frecvent intestinul ori țesutul gras din interiorul abdomenului, împinge printr-un punct slab al peretelui abdominal. Acest punct slab poate fi prezent de la naștere sau poate apărea în timp, ca urmare a factorilor care cresc presiunea intraabdominală, precum efortul fizic intens, tusea cronică sau constipația.

Un aspect important este că hernia nu se vindecă de la sine. Deși poate rămâne mult timp cu simptome minime, tendința naturală este de a crește progresiv. Pe măsură ce se mărește, poate provoca disconfort, durere și dificultăți la efort, influențând activitățile zilnice. De aceea, consultul medical este recomandat chiar și atunci când simptomele nu sunt severe.

Când ar trebui să mergem la medic? Ori de câte ori observăm o umflătură nou-apărută în regiunea inghinală sau abdominală. De asemenea, este indicat să solicităm sfatul unui medic dacă apare durere ori senzație de presiune în aceste zone, mai ales la efort, tuse, ridicarea greutăților sau după perioade lungi petrecute în picioare. Diagnosticul este stabilit de către medicul chirurg prin examen clinic și, atunci când este necesar, prin investigații imagistice, precum ecografia sau tomografia computerizată.

Există însă situații care necesită prezentare de urgență la medic. Dacă hernia devine brusc dureroasă, tare, nu mai poate fi redusă și este însoțită de greață, vărsături, balonare sau imposibilitatea eliminării gazelor și a scaunului, poate fi vorba despre o complicație. Una dintre cele mai grave este strangularea herniei, situație în care circulația sângelui la nivelul conținutului herniar este afectată și poate necesita intervenție chirurgicală de urgență.

Tratamentul herniei inghinale este chirurgical. Operația poate fi realizată prin tehnici clasice sau minim invazive, laparoscopice, în funcție de particularitățile fiecărui caz. În multe situații se utilizează o plasă chirurgicală care întărește peretele abdominal și reduce riscul de recidivă.

Mesajul esențial este simplu: hernia este o afecțiune frecventă și tratabilă, dar care trebuie evaluată corect. O umflătură apărută la nivelul peretelui abdominal nu ar trebui ignorată, chiar dacă nu doare. Prezentarea la medic din timp poate preveni complicațiile și permite alegerea unui tratament planificat, în condiții de siguranță.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)