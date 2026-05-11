De ce este importantă vitamina D pentru sănătatea oaselor?

Un articol de: Ş.L. Dr. Cătălina Raluca Nuţă - 13 Mai 2026

Vitamina D este esențială pentru menținerea sănătății osoase, prin rolul său în absorbția calciului și fosforului și în mineralizarea normală a osului. Deficitul ei favorizează scăderea densității minerale osoase, apariția osteomalaciei, accentuarea osteoporozei și crește­rea riscului de fracturi, mai ales la persoanele fragile sau cu mobilitate redusă. În practica medicală, vitamina D nu trebuie privită ca un supliment banal, ci ca parte a unei strategii mai largi de prevenție, alături de alimentație, mișcare, expunere prudentă la soare și evaluarea riscului de cădere.

De ce este deficitul de vitamina D atât de frecvent întâlnit? Răspunsul cel mai simplu este pentru că el nu doare. Pacientul nu simte imediat scăderea nivelului de vitamina D, așa cum nu simte nici osteoporoza în fazele ei inițiale. Manifestările pot fi discrete: oboseală, slăbiciune musculară, dureri osoase difuze sau instabilitate la mers, simptome care sunt ușor puse pe seama vârstei, sedentarismului sau altor boli cronice. Expunerea insuficientă la lumină naturală, alimentația dezechilibrată, obezitatea, bolile digestive, bolile renale și anumite medicamente pot contribui la instalarea deficitului.

Devine importantă educația pentru sănătate. Vitamina D are un rol real, dar nu este o soluție miraculoasă pentru toate problemele organismului. Dozarea 25-hidroxivitaminei D poate fi utilă la persoanele cu osteoporoză, fracturi de fragilitate, multiple comorbidități, tratamente care influențează metabolismul osos sau risc crescut de deficit. În schimb, testarea repetată, fără indicație medicală, și interpretarea izolată a analizelor pot crea confuzie și pot duce la tratamente inutile.

La fel de important este să evităm automedicația. Pentru că vitamina D este ușor disponibilă, mulți pacienți o iau în doze mari, pe perioade lungi, fără supraveghere medicală. Excesul poate determina creșterea calciului în sânge, greață, constipație, sete excesivă, afectare renală sau calculi renali. Soluția corectă nu este nici neglijarea vitaminei D, nici administrarea ei necontrolată, ci folosirea rațională: identificarea persoanelor cu risc, alegerea dozei potrivite și monitorizarea atunci când este necesar.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

 

