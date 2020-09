Moringa, sursă de vitamine și minerale în gastronomie

Moringa este unul dintre cei mai apreciați arbori din India, fiind folosit în medicina locală de peste 4.000 de ani. Cunoscut și sub alte denumiri (arborele de ulei Ben, arborele vieții, arborele miracol), a asigurat hrana multor oameni în perioadele secetoase. În India, moringa este folosită nu doar pentru preparate culinare, ci și pentru a regla echilibrul solului, prin sub­stanțele nutritive pe care le conține, pentru a filtra apa, deoarece are capacitatea de a atrage substanțele toxice. Uleiul acestei plante este folosit în industria farmaceutică.

Arborele Moringa poate atinge o înălțime de 10-12 m și un diametru de aproximativ 45 de cm, scoarța este de culoare alb-gri, iar florile sunt în culori de la galben la alb. Oferă numeroase beneficii organismului, indiferent de forma sub care este consumată: pudră, ceai, semințe, ulei.

Moringa este o îmbinare a gustului de hrean și sparanghel. De la această plantă, considerată minune, se consumă toate părțile: semințe, rădăcină, frunze, fructe, flori, însă diferit în funcție de zonă și țară. Este bine de știut că excesul de moringa are efect laxativ. Moringa are un conținut nutrițional impresionant. Este foarte bogată în vitaminele din complexul B (B1, B3, B6, B9), vitaminele A și C, dar și magneziu, fier, calciu, mangan, fosfor, potasiu, zinc etc. Mai conține fitonutrienți esențiali sănătății, precum zeatină, cu rol anti-aging, quercitină, importantă în reducerea tensiunii arteriale, acid clorogenic, cu rol în scăderea zahărului din sânge, beta-sisterol, cu rol în reducerea colesterolului, kemferol, un antioxidant, antiinflamator și antimicrobian, și acid cafeochinic, o sursă de energie la nivel celular.

Moringa poate fi folosită în diverse rețete sănătoase, de la smoothie-uri și brioșe la înghețată, salate, supe etc.

Rețete

Biluțe de moringa

Ingrediente: 200 g nuci crude, 200 g curmale decojite, 2 lingurițe de ulei de cocos, 1 lingură de miere crudă, 1 lingură extract de vanilie, 130 g nucă de cocos mărunțită, 2 linguri de pudră de moringa, 1 lingură de tărâțe integrale de Psyllium, un praf de sare de mare. Preparare: Se pun toate ingredientele în robotul de bucătărie și se procesează până când amestecul devine bine omogenizat, apoi cu mâinile curate se iau părți din aluat și se modelează biluțe, care apoi se pot da prin nucă de cocos. Se refrigerează aproximativ o oră până devin ferme și apoi se pot servi.

Pâine cu moringa

Ingrediente: 2 linguri pudră de moringa, 500 g de făină de grâu spelta, 150 g de mix de semințe, 3 morcovi tăiați mărunți, 2 lin­gurițe de drojdie, un vârf de linguriță de sare. Preparare: Se pune drojdia la hidratat pentru 10 minute, se amestecă toate ingredientele în­tr-un bol încăpător, se amestecă bine cu mixerul, apoi se împarte coca în două tăvi de cozonac tapetate cu hârtie de copt și se dau la cuptor la temperatura de 1800C, pentru 30-45 de minute.