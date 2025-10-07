Sărbătorim 100 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române. Procesul de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie a început la 4 februarie 1925, prin hotărârea Sfântului Sinod, şi s-a
Efeseni 5, 20-25
Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu-Tatăl. Supuneți-vă unul altuia întru frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor și este. Deci, precum Biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor, întru totul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit Biserica, și S-a dat pe Sine pentru ea.