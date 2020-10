Luca 3, 19-22

Data: 05 Oct, 2020

„În vremea aceea Irod tetrarhul, fiind mustrat de Ioan pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, și pentru toate relele pe care le-a făcut Irod, a adăugat la toate și aceasta, că a închis pe Ioan în temniță. Deci, după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se și Iisus și rugându-Se, s-a deschis cerul și S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, și s-a făcut glas din cer: Tu ești Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit!”

Taina Sfintei Treimi

Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, epistola 8, III, î̂n Părinți și Scriitori Bisericești (2010), vol. 3, p. 45

„Recunoscând identitatea naturii, noi admitem deoființimea, și pentru Dumnezeire nu admitem ideea de compus pentru că Cel Care, după ființă, este Dumnezeu și Tată a născut pe Cel Care, după ființă, este Dumnezeu și Fiu. Acest fapt este cel care ne îngăduie să evidențiem consubstanțialitatea sau deoființimea. Într-adevăr, Cel Care, potrivit substanței sau ființei Sale, este Dumnezeu, Acela este deoființă cu Cel Care, după ființă, este Dumnezeu, întrucât și omul e numit uneori dumnezeu, de pildă: Eu am zis: Dumnezei sunteți (Psalmi 81, 6). Chiar și demonul este numit dumnezeu, de pildă Căci toți dumnezeii neamurilor sunt idoli (Psalmi 95, 5). Însă aceia sunt numiți așa printr-un favor, pe când aceștia, printr-o minciună. Singur Dumnezeu este Dumnezeu după ființă sau după substanță. Iar când spun singur subliniez tocmai ființa lui Dumnezeu, substanța cea sfântă și necreată. (...) Tot așa credem că au fost rostite tot în legătură cu firea: Cel care singur are nemurirea (I Timotei 6, 16) și Unuia înțeleptului Dumnezeu (Romani 16, 27) sau «Nimeni nu este bun decât Unul Dumnezeu». Într-adevăr, cuvântul «unul» denotă același lucru ca și «singur» (Luca 18, 19) și El singur este Cel ce întinde cerurile (Iov 9, 8). La fel să te temi de Domnul Dumnezeul tău și numai Lui să-I slujești (Deuteronom 6, 13) și nu este Dumnezeu în afară de Mine (Deuteronom 30, 2). Cuvintele «unul» și «singur» sunt spuse de Dumnezeu în Scriptură nu pentru a-L deosebi de Fiul ori de Duhul Sfânt, ci împotriva celor care nu sunt dumnezei și care nu sunt numiți așa decât în chip mincinos. De pildă: și au lepădat de la ei pe dumnezeii cei străini și au început să slujească numai Domnului (Judecători 10, 16). Și au îndepărtat fiii lui Israel baalii și tufișurile Astartei și au început să slujească numai Domnului (I Regi 7, 4). Și iarăși, Pavel: Căci, deși sunt unii numiți dumnezei, fie în aer, fie pe pământ, totuși, pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate, prin Care sunt toate (I Corinteni 8, 5-6). Dar noi ne întrebăm aici de ce, după ce a zis «un singur Dumnezeu», nu s-a mulțumit cu acest cuvânt (noi am spus că expresia «singur» și cuvântul «unul», atunci când e vorba de Dumnezeu, arată natura) și de ce a adăugat cuvântul «Tatăl», specificând și «Hristos»? Eu bănuiesc că Pavel, vasul alegerii, a crezut că nu era destul să vestească numai că Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu.”

(Pr. Narcis Stupcanu)