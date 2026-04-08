Prohodul Domnului

Data: 08 Aprilie 2026

STAREA I

1. În mormânt, Viaţă,

Pus ai fost, Hristoase,

Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,

Plecăciunea Ta cea multă preaslăvind.

2. Dar cum mori, Viaţă,

Şi cum şezi în mormânt?

Şi împărăţia morţii Tu o zdrobeşti

Şi pe morţii cei din iad îi înviezi?

3. Te mărim pe Tine,

Iisuse Doamne,

Şi-ngroparea Îţi cinstim şi Patimile,

Că din stricăciune Tu ne-ai mântuit.

4. Cel ce-ai pus pământul

Cu măsuri, Hristoase,

Astăzi şezi în mic mormânt, Ziditorule,

Şi din gropi, pe cei ce-au murit înviezi.

5. Iisuse al meu, Împărat a toate,

De ce vii la cei din iad, o, Hristoase-al meu?

Vrei să dezrobeşti tot neamul omenesc.

6. Stăpânul a toate

Mort Se vede acum

Şi Deşertătorul gropilor celor morţi

Se încuie-n groapă nouă ca un om.

7. În mormânt, Viaţă,

Pus ai fost, Hristoase,

Şi cu moartea Ta pe moarte o ai pierdut

Şi viaţă lumii Tu ai izvorât.

8. Cu cei răi, Hristoase,

Ca un răufăcător,

Socotit ai fost, dar ne-ai îndreptat pe toţi

Şi ne-ai scos din amăgirea celui rău.

9. Mai frumos cu chipul

Decât oamenii toţi,

Ca un om Se vede mort şi fără de chip

Cel ce toată firea a-nfrumuseţat.

10. Iadul cum va răbda

Intrarea Ta, Doamne,

Şi cum nu se va zdrobi-ntunecându-se,

De-a luminii Tale fulgere orbind?

11. Dulcea mea lumină

Şi mântuitoare,

Cum în groapă-ntunecoasă Tu Te-ai ascuns?

O, nespusa Ta răbdare, Bunule!

12. Nici lumea de duhuri

Nu pricepe, Doamne,

Nici mulţimea far’ de trup poate povesti

Taina îngropării Tale, neştiind.

13. O, minuni străine!

O, nespuse lucruri!

Cel ce-mi dă suflare mie Se poartă mort,

Îngropat de mâinile lui Iosif.

14. În mormânt ai apus,

Dar de-al Tatălui sân

Nicicum nu Te-ai despărţit, Hristoase al meu.

Acest lucru e străin şi negrăit!

15. Întreaga făptură

Recunoaşte-n Tine

Împărat adevărat pe pământ şi-n cer,

Deşi în mormânt Te pui, Hristoase-al meu!

16. Tu-n mormânt fiind pus,

Ziditor Hristoase,

Temelia iadului s-a cutremurat

Şi-ale morţilor morminte s-au deschis.

17. Cel ce în palmă

Tot pământul ţine,

Sub pământ acum cu trupul Se află mort,

Slobozind pe morţii cei legaţi în iad.

18. Din stricare, Doamne,

Viaţa mea o ridici,

Căci, murind acum, la cei morţi Te-ai pogorât

Şi-ale iadului zăvoare le-ai zdrobit.

19. Ca lumina-n sfeşnic,

Se ascunde acum

Sub pământ, ca sub obroc, Trupul Domnului

Şi din iad alungă întunericul.

20. Mulţimea de oştiri,

Cea duhovnicească,

Împreună cu Iosif şi cu Nicodim

Merg să-ngroape pe Cel ce e neîncăput.

21. Murind Tu de voie,

În mormânt ai fost pus;

Şi pe mine, ce-am fost mort, Iisuse al meu,

De amara mea greşeală m-ai scăpat.

22. S-a schimbat făptura

Prin a Ta Patimă,

Căci cu Tine-au pătimit toate câte sunt,

Făcător a toate cunoscându-Te.

23. Luând în pântece

A vieţii Piatră,

Cel a toate mâncător, iadul, a vărsat

Pe toţi morţii ce din veac i-a înghiţit.

24. În mormânt nou Te-ai pus, înnoind, Hristoase,

Firea oamenilor, prin învierea Ta,

După cum se cade unui Dumnezeu.

25. Pe pământ ai venit,

Pe Adam să-l mântui.

Şi, pe-acesta negăsind, jos Te-ai pogorât;

Pân’ la iad, Stăpânul meu, l-ai căutat.

26. Pământul de frică

S-a mişcat, Cuvinte,

Şi luceafărul lumina sa şi-a ascuns,

Apunând a Ta lumină sub pământ.

27. Ca un om ai murit,

De-a Ta voie, Doamne,

Dar, ca Dumnezeu, pe morţi îi scoli din mormânt

Şi din întunericul păcatelor.

28. Vărsând râu de lacrimi

Peste Tine, Doamne,

Cea Curată, ca o Maică, a glăsuit:

„Oare cum Te voi îngropa, Fiul meu?”

29. Ca grăunţul de grâu,

Ce-ncolţeşte-n pământ,

Spic aducător de rod nouă Te-ai făcut,

Înviind pe toţi urmaşii lui Adam.

30. Sub pământ Te-ai ascuns

Ca un soare, acum,

Şi-ntr-a morţii noapte neagră Te-ai învelit;

Ci răsari, Hristoase-al meu, mai strălucit!

31. Cum ascunde luna

Faţa sa de soare,

Aşa groapa Te-a ascuns şi pe Tine-acum,

Cel ce prin trupească moarte ai apus.

32. Iisus, Viaţa,

Gustând moarte acum,

Pe toţi oamenii de moarte i-a izbăvit

Şi viaţă tuturor le-a dăruit.

33. Pe Adam cel dintâi,

Prin păcat omorât,

La viaţă ridicându-l cu moartea Ta,

Adam nou în trup Te-ai arătat acum.

34. Cereştile cete,

Mort întins, pentru noi,

Te-au văzut, Stăpânul meu, şi s-au spăimântat

Şi cu aripile s-au acoperit.

35. Iosif, Cuvinte,

Pogorându-Te mort

De pe lemn, acum, în noul mormânt Te-a pus,

Ci înviază, Doamne, mântuind pe toţi!

36. Bucurie, Doamne,

Fiind îngerilor,

Întristare lor acum le-ai pricinuit,

Cu trup mort, ca pe un om, văzându-Te.

37. Suind Tu pe Cruce, împreun-ai suit

Şi pe oamenii cei vii, iar mergând la iad

Ai sculat dintr-însul pe cei morţi din veac.

38. Ca un leu, Tu, Doamne,

Adormind cu trupul,

Ca un pui de leu Te scoli, Cela ce-ai fost mort,

Lepădând şi bătrâneţea trupului.

39. Cela ce din coasta Lui Adam cel dintâi

Pe strămoaşa ai zidit, eşti în coastă-mpuns

Şi izvor curăţitor ne izvorăşti.

40. Se-njunghia în taină mai-nainte mielul,

Iar de faţă Tu acum junghiindu-Te,

De păcat făptura Ta o curăţeşti.

41. Cine, dar, va spune chipul groaznic şi nou?

Cel ce stăpâneşte toate făpturile

Pătimeşte azi şi moare pentru noi.

42. Cuprinzându-i spaima, îngerii au strigat:

„Cum Se vede mort Izvorul a tot ce-i viu

Şi cum în mormânt Se-ncuie Dumnezeu?”

43. Din coasta Ta, Doamne,

Cea însuliţată,

Izvorăşti mie viaţă, prin viaţa Ta,

Şi mă înnoieşti şi mă viezi cu ea.

44. Răstignit pe Cruce,

Ai chemat pe oameni,

Iar curată coasta Ta împungându-se,

Tuturor iertare dai, Iisuse-al meu.

45. Cel cu chip cuvios Te găteşte-ngrozit

Şi Te-ngroapă ca pe-un mort, cu smerenie,

De-ngroparea Ta înfricoşându-se.

46. Sub pământ, de voie,

Pogorând ca un mort,

Tu ridici de pe pământ, Hristoase, la cer

Pe cei ce de-acolo au căzut demult.

47. Deşi Te-ai văzut mort,

Dar eşti viu Dumnezeu

Şi ridici de pe pământ, Hristoase, la cer,

Pe cei ce de-acolo au căzut demult.

48. Deşi Te-ai văzut mort,

Dar eşti viu Dumnezeu

Şi pe oamenii cei morţi, pe toţi înviezi,

Omorând de tot pe-al meu omorâtor.

49. O, ce bucurie,

Ce dulceaţă multă

A fost ceea ce-a umplut pe toţi cei din iad,

Strălucind lumina Ta-n adâncul lui.

50. Îngroparea-Ţi laud,

Patimilor mă-nchin

Şi puterea Îţi măresc, Milostivule,

Prin care de patimi am fost dezlegat.

51. Asupra Ta, Doamne,

Sabie-au ascuţit

Şi-a puternicului sabie s-a tocit,

Iar cea din Eden se biruieşte-acum.

52. Văzând mieluşeaua pe-al său Miel junghiat,

Doborâtă de dureri striga şi-ndemna

Ca şi turma să se tânguie cu ea.

53. În mormânt de Te-ngropi

Şi în iad de cobori,

Dar mormintele, Iisuse, le-ai deşertat

Şi întregul iad, Hristoase, l-ai golit.

54. De-a Ta voie, Doamne,

Pogorând sub pământ,

Pe toţi oamenii din moarte i-ai înviat

Şi la slava Tatălui i-ai înălţat.

55. Unul din Treime,

Cu trupul, pentru noi,

Defăimată moarte rabdă, binevoind;

Se cutremură şi soare şi pământ.

56. Cei ce au fost demult din izvor adăpaţi

Şi cu mană în pustie s-au săturat,

În mormânt Îl pun pe Hrănitorul lor.

57. Ca un vinovat stă Cel Preadrept la Pilat

Şi la moartea cea nedreaptă e osândit

Şi Judecătorul e răstignit pe lemn.

58. O, vicleni farisei!

O, popor pătimaş!

Pentru ce-ai ales mai bine pe Varava,

Iar pe Domnul pentru ce L-ai răstignit?

59. Plăsmuind pe Adam din pământ, cu mâna,

Pentru dânsul Te-ai făcut om firesc în trup

Şi de bunăvoia Ta Te-ai răstignit.

60. Ascultând, Cuvinte,

De al Tău Părinte,

Pân’ la iadul îngrozitor Tu Te-ai pogorât,

Înviind tot neamul muritorilor.

61. „Vai, Lumina lumii!

Vai, a mea Lumină!

O, Iisuse-al meu! O, Fiule preadorit!”

Cu amar striga Fecioara şi jelea.

62. Ceata celor pizmaşi,

Care L-au răstignit,

Ruşinează-se măcar, înviind Hristos,

De mahrama şi de giulgiurile Lui.

63. Vino, ucigaşe,

Vânzător ucenic,

Şi pricina răutăţii arată-ne-o:

Pentru ce-ai ajuns tu pe Hristos să-L vinzi?

64. Iubitor de oameni Te prefaci, nebune,

Orb, nemernic, neîmpăcat, vânzătorule,

Tu, ce mirul ai voit să-l vinzi pe bani.

65. Cu ce preţ ai vândut Sfântul Mir cel ceresc?

Sau ce lucru de El vrednic în schimb ai luat?

Nebunie aflaşi, preablestemat satan!

66. De iubeşti pe săraci şi mâhnit eşti de mir

Ce se varsă, curăţind suflet păcătos,

Cum pe-arginţi pe-a tuturor Lumină vinzi?

67. „O, Cuvinte, Doamne,

O, al meu dulce Fiu,

Îngroparea-Ţi de trei zile cum voi răbda?

Mi se rupe inima ca unei maici.”

68. „Cine-mi va da lacrimi şi izvor nesecat,

Ca să plâng pe Iisus, dulcele meu Fiu?”

A strigat Fecioara, Maica Domnului.

69. O, munţi şi vâlcele şi mulţimi de oameni,

Tânguiţi-vă şi plângeţi cu mine toţi

Şi jeliţi cu Maica Domnului ceresc!

70. „Când am să Te mai văd,

Veşnică Lumină,

Bucuria şi dulceaţa sufletului?”,

A strigat Fecioara, tânguindu-se.

71. Deşi, ca o piatră tare şi tăioasă,

Ai primit a Te tăia, dar ne-ai izvorât

Râu de viaţă vie, veşnice Izvor.

72. Ca dintr-o fântână,

Din îndoitul râu,

Ce din coasta Ta a curs, noi ne adăpăm

Şi viaţa veşnică o moştenim.

73. Voind Tu, Cuvinte,

În mormânt Te-ai văzut;

Dar eşti viu şi Te ridici din morţi, cum ai spus,

Cu-nvierea Ta, Mântuitorule.

74. Te cântăm, Cuvinte,

Doamne al tuturor,

Împreună şi cu Tatăl şi Duhul Sfânt,

Şi-ngroparea Ta cea sfântă preaslăvim.

75. Fericimu-Te toţi,

Maica lui Dumnezeu,

Şi cinstim, cei credincioşi, punerea-n mormânt

A Fiului tău şi-al nostru Dumnezeu.

76. În mormânt, Viaţă,

Pus ai fost, Hristoase,

Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,

Plecăciunea Ta cea multă preaslăvind.

STAREA A II-A

1. Cuvine-se, dar,

Să cădem la Tine, Ziditorul,

Cela ce pe Cruce mâinile Ţi-ai întins,

Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.

2. Cuvine-se, dar,

Să-Ţi dăm slavă, Ziditor a toate,

Căci din patimi Tu ne-ai scos, prin Patima Ta,

Şi din stricăciune toţi ne-am izbăvit.

3. Soarele-a apus,

Iar pământul s-a clintit, Cuvinte,

Apunând Tu, ne-nseratul Soare, Hristos,

Şi cu trupul în mormânt punându-Te.

4. Somn învietor

În mormânt dormind, Hristoase Doamne,

Din cel greu somn al păcatului ai sculat

Întreg neamul omenesc cel păcătos.

5. „Una-ntre femei,

Te-am născut Fiu, fără de durere;

Dar acum sufăr dureri, prin Patima Ta”,

Cea Curată, mult jelindu-se, zicea.

6. Sus văzându-Te,

De Părinte nedespărţit, Doamne,

Iară jos cu trupul mort, sub pământ fiind,

Serafimii s-au înfricoşat acum.

7. Răstignindu-Te,

S-a rupt tâmpla templului prin mijloc

Şi-şi ascund luminătorii lumina lor,

Sub pământ Tu, Soare, ascunzându-Te.

8. Cela ce cu-n semn

A făcut la început pământul,

Azi apune sub pământ, ca un muritor;

Îngrozeşte-te de-aceasta, cerule!

9. Sub pământ apui

Cela ce-ai făcut pe om cu mâna,

Ca pe oameni să-i înalţi din căderea lor,

Cu tăria Ta atotputernică.

10. Veniţi să cântăm

Lui Hristos cel mort, Ce-i plâns cu jale,

Ca femeile, ce mir au adus atunci,

S-auzim cu ele: „Bucuraţi-vă!”

11. Cu adevărat,

Nesecat Mir eşti, Cuvinte Doamne;

Pentru-aceea şi femeile mir Ţi-aduc,

Celui viu, ca unui mort şi îngropat.

12. Cu-ngroparea Ta

Ai zdrobit de tot iadul, Hristoase,

Şi cu moartea Ta pe moarte ai omorât,

Şi din stricăciune lumea mântuieşti.

13. Râu de viaţă eşti

Ce din Tatăl curgi, Înţelepciune,

Iar în groapă apunând, viaţă dăruieşti

Celor din adâncurile iadului.

14. „Ca să înnoiesc

Firea oamenilor cea zdrobită,

Eu cu moartea Mi-am rănit trupul Meu, voind;

Deci, jelind, nu-ţi bate pieptul, Maica Mea”.

15. Sub pământ apui

Cel ce eşti Luceafăr al dreptăţii,

Şi pe morţi i-ai ridicat, ca dintr-un somn greu,

Alungând din iad tot întunericul.

16. Bob cu două firi,

Dătătorul de viaţă, astăzi,

În adânc pământ, cu lacrimi Se seamănă;

Răsărind El iar, lumea va bucura.

17. S-a temut Adam,

Dumnezeu umblând în rai, atuncea,

Iar acum s-a bucurat c-ai venit la iad;

Căci căzând atunci, acum s-a ridicat.

18. Maica Ta acum

Varsă râuri de lacrimi, Hristoase,

Şi-a strigat, când Te-a văzut cu trupu-n mormânt:

„Înviează, Fiule, precum ai spus!”

19. Iosif Te-a ascuns,

Cu evlavie, în groapă nouă;

Şi cântări dumnezeieşti, de-ngroparea Ta,

Ţi-a cântat, cu lacrimi împletindu-le.

20. Doamne, Maica Ta,

Pironit văzându-Te pe Cruce,

De amară întristare, sufletul ei

S-a pătruns de cuie şi de sabie.

21. Maica Ta, văzând

Adăparea Ta cu fiere, Doamne,

Cel ce eşti dulceaţa lumii noastre întregi,

Faţa ei cu-amare lacrimi a udat.

22. „Rău m-am întristat

Şi rărunchii mi se rup, Cuvinte,

Junghierea Ta nedreaptă văzându-o”,

Zis-a Preacurata, tânguindu-se.

23. „Cum am să-Ţi închid

Ochii dulci şi-a’ Tale buze, Doamne,

Şi cum, dar, ca pe un mort Te voi îngropa?”,

Iosif a strigat, înfricoşându-se.

24. Jalnice cântări

Iosif şi cu Nicodim cântă

Lui Hristos, Ce S-a-ngropat acum în mormânt,

Şi cu dânşii cântă cetele cereşti.

25. Sub pământ apui

Tu, Hristoase, Soare al dreptăţii;

Deci şi buna Maica Ta, care Te-a născut,

De dureri se stinge, nevăzându-Te.

26. Iadul s-a-ngrozit,

Dătătorule de viaţă, Doamne,

Când prădată şi-a văzut bogăţia lui

Şi-nviaţi pe morţii cei legaţi din veac.

27. Soare luminos

După noapte străluceşte, Doamne,

Iar Tu, după moartea Ta, străluceşti mai mult,

Înviind din groapă ca un Dumnezeu.

28. Ziditorule,

Dacă Te-a primit în sân pământul,

S-a clintit de frica Ta, Preaputernice,

Şi pe morţi cutremurul i-a deşteptat.

29. O, Hristoase-al meu!

Iosif şi Nicodim cu miruri,

Într-un chip deosebit, acum Te gătesc,

Strigând: „O, pământ, înfricoşează-te!”

30. Doamne, ai apus,

Şi cu Tine-a soarelui lumină;

Iar făptura de cutremur cuprins-a fost,

Făcător al tuturor vestindu-Te.

31. Piatra cea din unghi

O acoperă piatra tăiată

Şi pe Domnul-L pune-n groapă un muritor.

Înfioară-te acum, pământule!

32. „Vezi-ne aici:

Ucenicul cel iubit şi Maica,

Şi cu dulce glas răspunde-ne, Fiule!”,

A strigat Curata, cu amar plângând.

33. Tu, ca Cel ce eşti

De viaţă dătător, Cuvinte,

N-ai ucis pe cei ce Te-au răstignit acum,

Ci-mpreună şi pe-ai lor morţi înviezi.

34. Nici chip ai avut,

Nici frum’seţe, când pătimeai, Doamne;

Însă mult ai strălucit, când ai înviat,

Şi cu sfinte raze ne-ai împodobit.

35. Ai apus în trup,

Sub pământ, nestinsule Luceafăr;

Şi, aceasta neputând vedea soarele,

În amiază-zi el s-a întunecat.

36. Luna, soarele

Se întunecă-mpreună, Doamne,

Şi robi binevoitori Ţi s-au arătat

Şi în mantii negre s-au înveşmântat.

37. „Chiar de-ai şi murit,

Dar sutaşul Dumnezeu Te ştie;

Iar eu cum Te voi atinge cu mâinile,

Mă spăimânt”, striga Iosif cel cu bun chip.

38. A dormit Adam

Şi din coasta lui îşi scoase moarte;

Tu dormind acum, Cuvinte-al lui Dumnezeu,

Lumii viaţă izvorăşti din coasta Ta.

39. Ai dormit puţin

Şi-ai dat viaţă la cei morţi, Hristoase,

Şi-nviind, i-ai înviat pe cei adormiţi,

Ce-adormiseră din veacuri, Bunule.

40. De ai şi murit,

Dar ai dat vinul de mântuire,

Viţă, Care izvorăşti viaţă tuturor;

Patima şi Crucea Ta Ţi le slăvesc.

41. Cum pot suferi

Cereştile cete îndrăzneala

Celor ce Te-au răstignit, Dumnezeule,

Când Te văd gol, sângerat şi osândit?

42. O, neam păcătos

Şi-ndărătnic, ce-ai primit arvuna!

Cunoscut-ai ridicarea bisericii;

Pentru ce, dar, pe Hristos L-ai osândit?

43. În batjocură

Tu îmbraci pe împodobitorul,

Care cerul a-ntărit şi-a împodobit

Tot pământul, într-un chip preaminunat.

44. Ca un pelican,

Te-ai rănit în coasta Ta, Cuvinte;

Şi-ai dat viaţă la ai Tăi fii, care au murit,

Răspândind asupra lor izvoare vii.

45. Oarecând Navi

Opri soarele, zdrobind duşmanii;

Iar Tu, Soare, ascunzându-Ţi lumina Ta,

Ai zdrobit pe-al iadului stăpânitor.

46. Nu Te-ai despărţit

De-al Părintelui sân, Milostive,

Chiar binevoind a lua chip de muritor;

Şi în iad, Hristoase-al meu, Te-ai pogorât.

47. Răstignit pe lemn,

Cel ce pui pământul peste ape,

În pământ, fără suflare, acum cobori;

Care lucru, nerăbdându-l, tremură.

48. „Vai, o, Fiul meu!”,

Preacurata jeleşte şi zice,

„Că pe Care-L aşteptam ca pe-un împărat,

Osândit acum pe Cruce Îl privesc!”

49. „Astfel mi-a vestit

Gavriil, venind din cer la mine;

El mi-a spus că-mpărăţia Fiului meu

Este o împărăţie veşnică.”

50. „Vai, s-a împlinit

A lui Simeon proorocie,

Că prin inima mea sabie a trecut;

O, Emanuile, Cel ce eşti cu noi!”

51. Fariseilor!

Ruşinaţi-vă măcar de morţii înviaţi

De Dătătorul vieţii lor,

Cel pe Care, plini de pizmă, L-aţi ucis.

52. S-a cutremurat

Şi lumina soarele şi-a stins-o,

Când în groapă Te-a văzut neînsufleţit,

Nevăzuta mea lumină, Bunule!

53. Cu amar plângea

Preacurata Maica Ta, Cuvinte,

Când pe Tine Te-a văzut acum în mormânt,

Pe Cel fără început şi Dumnezeu!

54. Maica Precista

Omorârea Ta văzând, Hristoase,

Cu adânc-amărăciune, Ţie-Ţi grăia:

„Să nu zăboveşti, Viaţă, între morţi!”

55. Iadul cel cumplit

Tremura, când Te-a văzut pe Tine,

Veşnic Soare al măririi, Hristoase-al meu,

Şi degrab a dat din el pe cei legaţi.

56. Ce privelişte

Mare şi grozav-acum se vede;

Căci al vieţii Dătător moarte-a suferit,

Voind El să dea viaţă tuturor!

57. Coasta Ţi-ai împuns,

Mâinile Ţi-ai pironit, Stăpâne,

Şi cu rana Ta din coastă ai vindecat

Ne-nfrânarea mâinilor strămoşilor.

58. Oarecând jelea

Toată casa pe fiul Rahilei;

Iar acum pe al Fecioarei Fiu Îl jelesc

Maica Lui şi ceata Ucenicilor.

59. Palme şi loviri

I s-au dat lui Hristos peste faţă,

Celui ce cu mâna Sa pe om plăsmui,

Şi-a zdrobit cu totul ale fiarei fălci.

60. Toţi cei credincioşi,

Cu-ngroparea Ta scăpaţi de moarte,

Îţi cinstim, Hristoase-al nostru, cu laude,

Răstignirea şi-ngroparea Ta acum.

61. Cel făr’ de-nceput,

Veşnice Părinte, Fiu şi Duh Sfânt,

Întăreşte-i, ca un bun, pe drept-credincioşi

Şi le dă izbând’-asupra celor răi.

62. Ceea ce-ai născut,

Preacurată Fecioară, Viaţa,

Potoleşte dezbinarea-n Biserică

Şi dă pace, ca o bună, tuturor.

63. Cuvine-se, dar,

Să cădem la Tine, Ziditorul,

Cela ce pe Cruce mâinile Ţi-ai întins

Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.

STAREA A III-A

1. Neamurile toate

Laudă-ngropării

Ţi-aduc, Hristoase al meu.

2. Arimateianul

Cu plâns Te coboară

Şi în mormânt Te-ngroapă.

3. De mir purtătoare,

Mir Ţie, Hristoase,

Ţi-aduc cu sârguinţă.

4. Vino-ntreagă fire,

Psalmi de îngropare

Lui Hristos să-I aducem.

5. Pe Cel viu cu miruri,

Ca pe-un mort să-L ungem,

Cu mironosiţele.

6. Fericitul Iosif,

Trupul ce dă viaţă,

Al lui Hristos, îngroapă.

7. Cei hrăniţi cu mană

Lovesc cu călcâiul

Pe Binefăcătorul.

8. Cei hrăniţi cu mană,

Oţet şi cu fiere

Ţi-aduc, Hristoase al meu.

9. O, ce nebunie!

Pe Hristos omoară

Cei ce-au ucis pe profeţi.

10. Ca rob far’ de minte,

A vândut Iuda

Pe-Adâncu-nţelepciunii.

11. Rob ajunge-acuma

Vicleanul de Iuda,

Cel ce-a vândut pe Domnul.

12. Zis-a înţeleptul:

„Groap’-adâncă este

Pornirea inimii lor.”

13. La cei far’ de lege,

Căile lor strâmbe

Le sunt ciulini şi curse.

14. Iosif şi Nicodim

Pe Domnul îngroapă,

Cu toată cuviinţa.

15. Slavă Ţie, Doamne,

Cel ce dai viaţă

Şi-n iad, puternic, cobori.

16. Maica Preacurată

Se jelea, Cuvinte,

Văzându-Te mort acum.

17. „Primăvară dulce,

Fiul meu preadulce,

Frum’seţea unde Ţi-apus?”

18. Plângere pornit-a

Maica Preacurată,

Când ai murit, Cuvinte.

19. Vin cu mir să-L ungă

De mir purtătoare

Pe Hristos, Mirul ceresc.

20. Cu moartea pe moarte

O omori, Tu, Doamne,

Cu sfânta Ta putere.

21. Piere-amăgitorul,

Scapă amăgitul

Cu-nţelepciunea-Ţi, Doamne.

22. Cade vânzătorul

În focul gheenei,

În groapa stricăciunii.

23. Curse şi ciulini sunt

Căile lui Iuda,

Celui nebun şi viclean.

24. Pier răstignitorii,

Împărate-a toate,

Dumnezeiescule Fiu.

25. Toţi pier, împreună,

În groapa pierzării,

Cei vărsători de sânge.

26. „Fiule din Tatăl,

Împărat a toate,

Cum ai primit patimă?”

27. Maica mieluşeaua,

Mielul ei pe Cruce

Văzându-L, s-a tânguit.

28. Trupul ce dă viaţă

Iosif împreună

Cu Nicodim îngroapă.

29. Mult înlăcrimată

A strigat Fecioara,

Străpunsă de durere.

30. „O, a mea lumină,

Fiul meu preadulce,

Cum Te-ai ascuns în groapă?”

31. „Nu mai plânge, Maică;

Pe Adam şi Eva

Ca să-i slobod, Eu sufăr”.

32. „Fiul meu, slăvescu-Ţi

Înalta-ndurare

Prin care rabzi acestea.”

33. Cu oţet şi fiere

Te-au adăpat, Doamne,

Gustarea veche s-o strici.

34. Te-ai suit pe Cruce,

Cel ce altădată

Umbreai poporul sub nor.

35. De mir purtătoare,

Venind la Ta groapă,

Ţi-aduceau, Doamne, miruri.

36. Scoală-Te-ndurate,

Şi pe noi ne scoate

Din a gheenei groapă!

37. „Doamne, înviază”,

Zicea, vărsând lacrimi,

Maica Ta ce Te-a născut.

38. Degrabă-nviază,

Alungând durerea

Curatei Maicii Tale.

39. Prinse-au fost de frică

Cereştile cete,

Când Te-au văzut mort, Doamne.

40. Iartă de greşale

Pe cei ce cu frică

Cinstesc a’ Tale Patimi.

41. O, înfricoşată,

Străină vedere:

Pământul cum Te-ascunde!

42. Altădat-un Iosif

Ţi-a slujit în fugă

Şi-acum Te-ngroapă altul.

43. Plânge, Te jeleşte,

Preacurata-Ţi Maică,

Fiind Tu mort, Cuvinte.

44. Frică ia pe îngeri

De a Ta-ngropare,

O, Făcător a toate!

45. Până-n zori, cu miruri

Ţi-au stropit mormântul

Cele înţelepţite.

46. Pace în Biserici,

Lumii mântuire,

Prin Învierea-Ţi, dă-ne!

47. O, Treime Sfântă,

Tată, Fiu şi Duh Sfânt,

Lumea o mântuieşte.

48. Robilor tăi, Maică,

Dă-le ca să vadă

Scularea Fiului tău!

49. Neamurile toate

Laudă-ngropării

Ţi-aduc, Hristoase al meu.