Acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce

Data: 05 Mai 2026

Duminica a III-a după Paşti

Condacul 1

Pe cele ce au ieșit din mijlocul nostru și acum stau înaintea Dumnezeirii, pe casnicele noastre în curțile Domnului, pe ocrotitoarele și mângâietoarele noastre, veniți, toți cei din neamul românesc, să le cinstim zicând: Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Icosul 1

Aripile rugăciunilor voastre întindeți-le peste tot neamul, Sfintelor Femei românce, și, cu îndrăznirea voastră către Dumnezeu, revărsați mângâierile bunătății voastre peste noi, cei ce, așteptându-le, vă lăudăm, zicând:

Bucură-te, ceată mângâietoare;

Bucură-te, obște ocrotitoare;

Bucurați-vă, că, în credință, prin voi ne întărim;

Bucurați-vă, că, în căință, prin voi ne curățim;

Bucurați-vă, ale românilor, din ceruri sprijinitoare;

Bucurați-vă, ale Bisericii de pe pământ, mijlocitoare;

Bucurați-vă, icoane ale frumuseții duhovnicești;

Bucurați-vă, măsuri ale virtuților dumnezeiești;

Bucurați-vă, raze ale luminii Cuvântului;

Bucurați-vă, vase ale darurilor Duhului;

Bucurați-vă, ale Mirului duhovnicesc miresme;

Bucurați-vă, ale Mirelui ceresc mirese;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 2

Buna întocmire a cetelor care răsfrâng strălucirile sfințeniei pe meleagurile noastre să o cântăm: pe Mucenițe, pe Cuvioase, pe cele de neam domnesc cu cele din popor și, de la ele însuflețindu-ne, să-L lăudăm pe Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul 2

Căile drepților întocmai ca lumina strălucesc, merg înainte și luminează, iar noi, de calea voastră minunându-ne, Mucenițelor, cele vechi și cele noi, vă cinstim zicând:

Bucură-te, apostolică rodire;

Bucură-te, îngerească dănțuire;

Bucurați-vă, ucenițe cu guri propovăduitoare;

Bucurați-vă, Mucenițe cu glasuri mărturisitoare;

Bucurați-vă, că ați urmat cu îndrăznire Mântuitorului;

Bucurați-vă, că v-ați umplut de bunătățile Mângâietorului;

Bucurați-vă, ale neamului nostru astre strălucite;

Bucurați-vă, ale dreptei credințe castre întărite;

Bucurați-vă, de Cel Răstignit încununate;

Bucurați-vă, de toată Biserica lăudate;

Bucurați-vă, prin care Hristos Se slăvește;

Bucurați-vă, prin care vrăjmașul se nimicește;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 3

Deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune!, au cugetat cuvioasele femei și au lepădat toate cele ale lumii ca, având cugetul înălțat și mintea curată de toate cele pământești, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Eva, spălată de rușinea neascultării, se bucură acum de fiicele ascultării, care, urmând Măriei, și-au împodobit candelele sufletelor lor și, feciorelnice, au intrat în cămara de nuntă a Mirelui ceresc, pentru care aud de la noi:

Bucurați-vă, lăstare ale nestricăciunii;

Bucurați-vă, vlăstare ale înțelepciunii;

Bucurați-vă, cele ce ați strâns ai curăției crini;

Bucurați-vă, cele ce ați stârpit ai necurăției mărăcini;

Bucurați-vă, fecioare în alaiul cereștii Împărătese;

Bucurați-vă, următoare ale dumnezeieștii Mirese;

Bucurați-vă, că, prin Duhul, ați strălucit cu trupul;

Bucurați-vă, că, în trup, v-ați sfințit întru Duhul;

Bucurați-vă, ale pustiei înălțimi neajunse;

Bucurați-vă, ale mănăstirilor adâncimi nepătrunse;

Bucurați-vă, întărirea monahiilor;

Bucurați-vă, îndulcirea chiliilor;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 4

Frâiele neamului ținându-le, nu în desfătări ați viețuit, ci cu înfrânarea ați bineplăcut lui Dumnezeu, frâu punând pornirilor rele și patimilor, și, așa strălucindu-vă trupurile, preafrumoaselor vlăstare domnești, cântați Ziditorului: Aliluia!

Icosul 4

Grăsimea pământului nu v-a desfătat și slavă de la oameni n-ați căutat, dând împărăția cea trecătoare pentru cea netrecătoare, voi, cele de viță aleasă, și ați revărsat strălucirea cerească peste tot poporul, de la care auziți:

Bucurați-vă, cele de har împodobite;

Bucurați-vă, cele de podoabe lumești despărțite;

Bucurați-vă, maici adevărate ale poporului;

Bucurați-vă, slujitoare vrednice ale Împăratului;

Bucurați-vă, că, având putere omenească, v-ați smerit;

Bucurați-vă, că, lipsite de aceea, de Hristos v-ați slăvit;

Bucurați-vă, vițe alese, altoite întru Hristos;

Bucurați-vă, că ați avut cuget milos și evlavios;

Bucurați-vă, ziditoare de sfinte lăcașuri;

Bucurați-vă, ale harului sfinte sălașuri;

Bucurați-vă, cele ce duhul lumesc l-ați nesocotit;

Bucurați-vă, rugătoare pentru neamul care v-a odrăslit;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 5

Hristos a binecuvântat nunta în Cana, arătând-o drept cale către mântuire, căci, în dragostea jertfelnică dintre soț și soție, se arată taina Crucii și a Învierii, prin care sufletele se înnoiesc și se ridică spre Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Icoane ale răbdării și ale supunerii s-au arătat femeile sfinte din popor care și-au zidit casa, și-au mântuit bărbații, au crescut copii în frica lui Dumnezeu, purtând crucea greutăților vieții cu nădejdea în Domnul, iar acum aud de la noi acestea:

Bucurați-vă, temelii ale familiilor;

Bucurați-vă, laude ale rudeniilor;

Bucurați-vă, de sfinți născătoare;

Bucurați-vă, de sfințenie răspânditoare;

Bucurați-vă, că ați trăit căsătoria înțelepțește;

Bucurați-vă, că ați murit pentru lume duhovnicește;

Bucurați-vă, ale pruncilor voștri icoane sfințite;

Bucurați-vă, ale Bisericii pilde neprețuite;

Bucurați-vă, împlinire a viețuirii după fire;

Bucurați-vă, ispășire a păcatelor prin jertfire;

Bucurați-vă, ocrotitoarele mamelor;

Bucurați-vă, mângâietoarele pruncilor;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 6

Îmbogățitu-s-a țara noastră prin dumnezeiască binecuvântare cu sfinte de alt neam, căci în Hristos nu mai este nici iudeu, nici elin, care prin ale lor moaște au vegheat pământul țării și au ocrotit poporul care acum le laudă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

„Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios”, a strigat, prin veacuri, poporul român și i-ai trimis lumina Ta și adevărul Tău, care au strălucit prin moaștele sfintelor de pretutindeni, pe care le lăudăm așa:

Bucurați-vă, Mucenițe preaslăvite;

Bucurați-vă, Cuvioase mult-fericite;

Bucurați-vă, că în suferințe ne-ați îndulcit;

Bucurați-vă, că în neputințe ne-ați întărit;

Bucurați-vă, cele ce, de veacuri, sunteți ocrotitoarele noastre;

Bucurați-vă, cele ce, prin veacuri, ne-ați luminat cu moaștele voastre;

Bucurați-vă, candele deasupra neamului românesc;

Bucurați-vă, sfeșnice luminătoare ale pământului strămoșesc;

Bucurați-vă, prin care unirea și dragostea înfloresc;

Bucurați-vă, prin care faptele bune în noi sporesc;

Bucurați-vă, paveze nestrăpunse;

Bucurați-vă, ziduri nepătrunse;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 7

Lupta voastră, fericitelor, nu a fost împotriva trupului și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății, ca să mărturisiți și să rămâneți în Hristos; de aceea, de Duhul Sfânt ați fost încununate, Căruia cântați: Aliluia!

Icosul 7

Mucenițele sfinte, vechi și noi, cunoscute și necunoscute, chemate sunt să ne strălucească harul chinurilor lor și să ne lumineze cu puterea dreptei credințe, ca, în Hristos viețuind, să le cinstim zicând:

Bucurați-vă, diamante ale mărturisirii;

Bucurați-vă, roade sfinte ale prigonirii;

Bucurați-vă, ale Ortodoxiei propovăduitoare;

Bucurați-vă, ale relei credințe pierzătoare;

Bucurați-vă, cele ce ați biruit în lupta duhovnicească;

Bucurați-vă, cele ce bine ați săvârșit alergarea pământească;

Bucurați-vă, că v-ați chinuit pentru adevărul veșnic;

Bucurați-vă, că nu v-ați uitat la trupul vremelnic;

Bucurați-vă, prin care țara strălucește;

Bucurați-vă, prin care Biserica prăznuiește;

Bucurați-vă, neadormite păzitoare;

Bucurați-vă, grabnic izbăvitoare;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 8

Neamul celor drepți se va binecuvânta! Aceasta este nădejdea noastră, Sfintelor Femei, că, prin voi, vom fi binecuvântați și noi, căci dreptatea voastră rămâne în veacul veacului, iar noi, urmând-o, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Oglinzi ale virtuților vă avem, preaînțelepte femei, că, în lumina sfințeniei voastre, vedem cu limpezime mulțimea patimilor noastre, de a căror urâciune izbăviți-ne, ca să vă putem cânta, curați, acestea:

Bucurați-vă, oglinzi ale ascultării;

Bucurați-vă, odrasle ale binecuvântării;

Bucurați-vă, ale firii celei slabe apărătoare;

Bucurați-vă, ale virtuții bărbăției lucrătoare;

Bucurați-vă, că din norul ispitelor ne izbăviți;

Bucurați-vă, că prin greul ispitelor ne înțelepțiți;

Bucurați-vă, prin care puterea credinței se vădește;

Bucurați-vă, prin care tăria vrăjmașului se zădărnicește;

Bucurați-vă, ale nepătimirii străluciri;

Bucurați-vă, ale desăvârșirii dezvăluiri;

Bucurați-vă, trâmbițe ale nevoinței;

Bucurați-vă, lumini ale cunoștinței;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 9

Pacea lui Hristos ați dobândit, Cuvioaselor, coborându-vă mintea în inimă, și acolo ați chemat neîncetat, cu străpungere, sfântul Său nume, pe care răsădiți-l și în inimile noastre, ca să putem striga: Aliluia!

Icosul 9

Raiul și împărăția cerurilor este înlăuntrul nostru, iar voi, îngerilor asemănându-vă, prin rugăciune, de acestea v-ați bucurat, încă în trup fiind; mijlociți-le așadar și nouă, celor care vă lăudăm, zicând acestea:

Bucurați-vă, minți luminate;

Bucurați-vă, inimi curate;

Bucurați-vă, că ați urmat făptuirii sihaștrilor;

Bucurați-vă, că ați curmat amăgirea vrăjmașilor;

Bucurați-vă, chipuri ale blândeții, pe toți înrâurindu-ne;

Bucurați-vă, picuri ale lacrimii, pe toți curățindu-ne;

Bucurați-vă, că, prin trezvie, v-ați luminat cugetele;

Bucurați-vă, că, prin evlavie, v-ați bucurat sufletele;

Bucurați-vă, prin care ne umbrește Duhul;

Bucurați-vă, prin care ne primește Domnul;

Bucurați-vă, căi ale înțelegerii;

Bucurați-vă, chei ale cunoașterii;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 10

Slava lumii și bogăția nu v-au înrobit sufletele, prealuminatelor Doamne, ci, cu minte nelegată de cele materialnice, ați căutat slava cea veșnică și comorile nepieritoare, aducând lui Dumnezeu cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul 10

Și-a cunoscut Domnul pe sluga sa credincioasă și v-a înălțat prin suferințe, Sfintelor Doamne, și v-a făcut mame după duh ale neamului, ca, stând înaintea Lui, să mijlociți pentru toți cei ce vă laudă, cântând așa:

Bucurați-vă, comori ale milosteniei;

Bucurați-vă, cămări ale cumințeniei;

Bucurați-vă, cele în care Domnul Și-a făcut lăcașuri;

Bucurați-vă, că v-a făcut Sieși sălașuri;

Bucurați-vă, că peste patimi, smerindu-vă, ați stăpânit;

Bucurați-vă, că, pentru oameni, din dragoste v-ați jertfit;

Bucurați-vă, cele ce sunteți îndulcitoare livezi;

Bucurați-vă, ale milei duhovnicești dovezi;

Bucurați-vă, spre săraci mâini întinse;

Bucurați-vă, spre întristați brațe deschise;

Bucurați-vă, fiice ale slavei dumnezeiești;

Bucurați-vă, mame ale seminției românești;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 11

Tăblițe ale Legii, plinind toată porunca, sunteți, cuviincioaselor Femei de neam român, că ați purtat tot greul zilei și arșița fără să cârtiți și fără să pizmuiți, ci, pururea legea Domnului cugetând, cântați: Aliluia!

Icosul 11

Țara aceasta, pe care a binevoit Domnul să o dea strămoșilor noștri, din pustiită și arsă, prin lacrimile și sudorile și sângele vostru, ați făcut-o grădină mult-roditoare, în care s-a sălășluit slava Domnului, pentru care vă lăudăm așa:

Bucurați-vă, că ați aflat cheile vieții;

Bucurați-vă, că ați umblat pe căile blândeții;

Bucurați-vă, fierbinți plinitoare ale poruncilor;

Bucurați-vă, cuminți lucrătoare ale virtuților;

Bucurați-vă, mlădițe răsărite din miezul poporului;

Bucurați-vă, vițe răsădite în viile Raiului;

Bucurați-vă, temelii ale răbdării de suflet curățitoare;

Bucurați-vă, poduri peste suferința de păcat izbăvitoare;

Bucurați-vă, cele ce ați întrupat Legea;

Bucurați-vă, cele ce ați urât fărădelegea;

Bucurați-vă, că greutățile v-au smerit;

Bucurați-vă, că, smerindu-vă, v-ați sfințit;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 12

Umblat-ați înaintea Domnului în lumina celor vii, adevărate ucenite făcându-vă Mironosițelor, Sfintelor Femei românce; pentru aceasta, lângă crucea greutăților noastre stați și ajutați-ne, mângâindu-ne, ca să putem striga cu sufletele înviate: Aliluia!

Icosul 12

Veniți, fraților, și vă uniți cu Domnul prin legământ veșnic, care nu se va uita, întărindu-ne prin pilda sfintelor noastre, că, prin ele, fiecare își va găsi calea sa și, urmându-le, să le cinstim zicând:

Bucurați-vă, făclii ale credinței;

Bucurați-vă, văpăi ale pocăinței;

Bucurați-vă, la capetele noastre veghetoare;

Bucurați-vă, ale grijilor noastre alinătoare;

Bucurați-vă, mijlocitoare pentru noi la tronul ceresc;

Bucurați-vă, ocrotitoare neadormite pentru neamul românesc;

Bucurați-vă, că, prin faptele voastre, ne întărim;

Bucurați-vă, că, prin pilda voastră, ne nevoim;

Bucurați-vă, prin care sufletele se sfințesc;

Bucurați-vă, prin care trupurile se tămăduiesc;

Bucurați-vă, ale Domnului slujitoare;

Bucurați-vă, ale noastre pururea rugătoare;

Bucură-te, sobor ceresc al Sfintelor românce!

Condacul 13

Zicem vouă, Sfintelor Femei românce, mijlocitoarele noastre la tronul Preasfintei Treimi: Primind acum laudele acestea, revărsați peste neamul nostru toate bunătățile, țineți-ne în credință și dragoste, păzind țara în pace și întreagă, ca să putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Rugăciune

Sfintelor Femei Românce, cu smerenie alergăm la ocrotirea voastră. Voi, Mucenițelor, dăruiți-ne îndrăzneala mărturisirii și răbdare în necazurile pe care le întâmpinăm! Cuvioaselor, mijlociți-ne puterea făptuirii virtuților ca, prin curăție, să ajungem la strălucirea harului și înălțați-ne, prin lepădarea de sine, la lărgimea desăvârșirii! Sfintelor Doamne pline de cuviință și celelalte de neam domnesc, străjuiți marginile țării noastre și, ca adevărate mame ale neamului, acoperiți-ne cu pavăza rugăciunilor voastre! Cucernicelor și smeritelor femei din popor, ajutați-ne să ne purtăm crucea greutăților de fiecare zi și scoateți-ne din nevoi, ocrotindu-ne în primejdii! Sfintelor de alt neam, care ați binevoit să ne lăsați moaștele nouă, românilor, păziți-ne, ca și până acum, de tot necazul! O, ceresc sobor al Sfintelor Femei românce, străluciți în inimile noastre, prin harul vostru, lumina Învierii, care să ne alunge păcatele și să ne facă sufletul strălucitor, mintea curată și inima plină de mireasma mântuitoare a Duhului Sfânt! Hristos cel înviat din morți, pe Care Îl purtați întru voi, Care prin moarte a stricat moartea, să învieze cu lumina Lui și sufletele noastre ca, în plinătatea dragostei dumnezeiești, să putem urma Lui și, plini de viața izvorâtă din El, să lăudăm întru suișurile inimii, împreună cu netrupeștile Puteri, Treimea cea de o ființă și nedespărțită: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor.

(Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă)