Dicționar teologic: canon, canonizare

Gen de poezie religioasă şi de cântare bisericească folosită mai ales la slujba Utreniei. Canoanele sunt inspirate din cântările poetice ale Vechiului şi Noului Testament şi sunt compuse din mai multe cântări, ode, tropare, catavasii, alcătuite după reguli precise, privind forma şi legătura dintre ele, pentru ca împreună să formeze un singur tot. De regulă, canoanele sunt compuse din nouă cântări (ode), dar sunt şi cazuri când au numai trei sau două ode, ca în perioada liturgică în care ne aflăm acum, Triodul. La rândul ei, fiecare cântare este alcătuită din trei ­până la nouă tropare, compuse pe structura primului tropar, numit irmos sau catavasie, care serveşte ca model pentru celelalte strofe, pentru melodie, numărul de versuri şi ­silabe. Canonul este una dintre cele mai ­dezvoltate forme ale poeziei imnografice, dezvoltând în conţinutul lui o temă unică: ­Învierea Mântuitorului Hristos sau alte evenimente din viaţa Sa, cinstirea Maicii Domnului sau a unor sfinţi. De aceea în cărţile de slujbă întâlnim: Canoanele Învierii, ale Crucii, ale Sfintei Fecioare, ale Sfintei Treimi. De regulă, întâlnim canoane la slujba Utreniei, dar sunt canoane rânduite şi în cadrul altor slujbe. Astfel, la Pavecerniţa Mare, din timpul Postului Mare, avem Canonul Sfântului Andrei Criteanul, un poem alcătuit din 265 de tropare. La Miezonoptica din duminici există Canonul Sfintei Treimi. De asemenea, există Canonul Sfântului Arsenie, care se pune în partea pregătitoare a Sfântului Maslu, precum şi canonul de la slujba Înmormântării.