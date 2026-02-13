Dicționar teologic: Judecată

În Scriptură şi Tradiţie Concepția potrivit căreia fiecare persoană este supusă unei judecăți individuale, dar și ideea judecării întregii lumi de către Dumnezeu, în cadrul căreia omul este responsabil atât pentru propriile fapte, cât și pentru efectele acestora asupra întregii creații, se regăsesc atât în Vechiul și Noul Testament, cât și în numeroase scrieri patristice. În Vechiul Testament, psalmiș­tii aveau conștiința că Dumnezeu îi judecă pe oameni încă din timpul vieții pământești (Psalmul 57, 11), profeții fiind cei care au educat, prin predica lor despre dreptate, conștiința lui Israel cu privire la păcatul colectiv. Tot ei au atras atenția că judecata lui Dumnezeu se manifesta de fiecare dată când Israel nesocotea legea dată de Dumnezeu și se îndepărtau de El, ca urmare a impietății și infideli­tății poporului lui Israel. Prorocii Isaia și Ieremia au arătat, în repetate rânduri, că ocuparea lui Israel de către armatele străine e cauzată de păcatele lui Israel (Isaia 1, 4‐9; Ieremia 4, 6). Totuși, aceste pedepse trebuie înțelese în lumina faptului că judecata reprezintă o formă a „pedagogiei” divine în istorie, prin care Dumnezeu îngăduie încercările și suferințele cu scopul de a-l chema pe om la comuniunea cu Sine și cu semenii. După cum am văzut, în scrierile Noului Testament se pune un accent deosebit pe judecata individuală, potrivit căreia fiecare om este judecat de propria con­știință, întrucât judecata lui Hristos nu poate fi despărțită de jucata propriei conștiințe, criteriul judecății fiind reprezentat de practicarea sau nepracticarea iubirii de oameni. De asemenea, numeroși scriitori creștini din perioada de început a creștinismului, plecând de la viziunile psalmiștilor, au elaborat o concepție potrivit căreia Dumnezeu îi va judeca pe cei răi încă din timpul vieții pământești. Astfel, păcatele unei persoane sau ale unui popor puteau provoca ne­mul­țu­mirea divină, iar judecata lui Dumnezeu era înțeleasă, cel mai adesea, ca manifestându-se prin boală, dezastre naturale sau înfrângeri în fața dușmanilor. Autorii secolului al III-lea aparținând școlii Logosului, precum Ipolit și Origen, au fost preocupați de elaborarea unei teologii a „prezenței” lui Hristos în istoria universală. Difuzarea și influența concepțiilor lor au determinat ca termenul parusie să dobândească treptat o semnificație hristologică, ajungând să desemneze tot mai clar prezența mântuitoare și lucrătoare a lui Dumnezeu în lume, realizată prin întruparea lui Hristos, întrupare interpretată, la rândul ei, ca un act eshatologic de judecată asupra istoriei. Dacă în această viață retragerea harului lui Dumnezeu este resim­țită de oameni drept o „pedeapsă” și o „părăsire” a lui Dumnezeu, în viața cealaltă va fi simțită ca lipsa totală a prezenței iubirii Acestuia. Astfel, judecata nu trebuie văzută ca o condamnare din partea lui Dumnezeu, ci mai degrabă drept refuzul sau incapacitatea anumitor persoane de a accepta comuniunea cu Dumnezeu.