Pelerinajul de Florii din București (4 aprilie 2026)

Data: 31 Martie 2026

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, în ajunul marii sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor vor organiza, în București, Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoți, monahi, monahii și credincioși mireni din Capitală și din județul Ilfov.

Acest eveniment religios-misionar este organizat cu sprijinul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Pelerinajul va începe la Catedrala Națională și se va desfășura pe următorul traseu:

Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire), Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească (a doua oprire), Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.

Procesiunea se va încheia la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinați de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Momentele principale ale pelerinajului:

Orele 15:00 – Slujba Vecerniei la Catedrala Națională;

Orele 16:00 – la Catedrala Națională va avea loc sfințirea ramurilor de salcie, care vor fi apoi oferite credincioșilor prezenți;

Orele 16:15 – plecare în procesiune de la Catedrala Națională spre Catedrala Patriarhală;

Orele 16:30 – oprire la Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire);

Orele 17:30 – procesiunea ajunge la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei (a doua oprire);

Orele 17:35 – plecare spre Catedrala Patriarhală;

Orele 17:45 – sosire la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinați de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va sfinți icoana praznicului „Intrării Domnului în Ierusalim”, va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și va adresa un cuvânt de învățătură.

Arhiepiscopia Bucureștilor