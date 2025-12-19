Programul de vizitare a Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 19 Decembrie 2025

Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00‑17:00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026.

Astfel, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să viziteze și să se închine în Catedrala Națională.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârșite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

 

