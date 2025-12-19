Programul de vizitare a Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026

Data: 19 Decembrie 2025

Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00‑17:00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026.

Astfel, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să viziteze și să se închine în Catedrala Națională.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârșite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Biroul de presă al Patriarhiei Române