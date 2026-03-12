În data de 9 martie celebrăm ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și Ziua Comemorării Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. În fiecare an, la această dată, avem îndatorirea morală de a ne aminti de românii care au luptat împotriva regimului totalitar comunist, mărturisind credința ortodoxă împotriva ateismului și care au fost închiși în lagăre și închisori, îndurând aici suferințe inimaginabile, iar unii dintre aceștia înfruntând chiar moartea.
Precizări privind săvârșirea slujbelor liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului și desfășurarea Procesiunii de Florii (4 aprilie 2026)
Patriarhia Română precizează că slujbele liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului (Sfintele Paști) vor fi săvârșite la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, situată pe Colina Bucuriei din București.
De asemenea, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale și pe întreaga durată a acestora, Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbe sau vizitare, deoarece, în prezent, în interiorul acesteia se continuă execuția lucrărilor de pictură.
Numai slujba Vecerniei, care va preceda Procesiunea de Florii, va fi săvârșită în după-amiaza Sâmbetei lui Lazăr (4 aprilie 2026), începând cu ora 15.00, pe platoul situat în fața Catedralei Naționale. Procesiunea de Florii va începe la ora 16.00 de pe esplanada din fața Catedralei Naționale și va ajunge până la Catedrala Patriarhală istorică, pe Colina Patriarhiei.
Programul de desfășurare și traseul procesiunii vor fi comunicate ulterior.
Pelerinii care doresc să participe la slujba Vecerniei din Sâmbăta Floriilor vor avea acces la spațiul special amenajat pe esplanada Catedralei Naționale, pentru acest eveniment liturgic, începând cu ora 14.30.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române