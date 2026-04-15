Programul liturgic al sărbătorii Izvorul Tămăduirii la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (17 aprilie 2026)

Data: 15 Aprilie 2026

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Bucuriei, prilejuite de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii se vor desfășura astfel:

  1. În ziua de vineri, 17 aprilie 2026, între orele 09:00-11:30, Sfânta Liturghie arhierească va fi săvârșită la Baldachinul Sfinţilor din incinta Catedralei Patriarhale.
  2. Începând cu ora 11:30, tot la Baldachinul Sfinţilor, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mici a apei (Agheasma Mică), iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.
  3. La final, fiecare credincios sau credincioasă poate umple o sticlă personală de un litru cu apă sfințită de la robinetele celor șase vase mari albastre, având fiecare o capacitate de 500 de litri.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

