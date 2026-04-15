Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurată în anul 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va fi continuată și în acest an. În seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, este
Programul liturgic al sărbătorii Izvorul Tămăduirii la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (17 aprilie 2026)
Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Bucuriei, prilejuite de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii se vor desfășura astfel:
- În ziua de vineri, 17 aprilie 2026, între orele 09:00-11:30, Sfânta Liturghie arhierească va fi săvârșită la Baldachinul Sfinţilor din incinta Catedralei Patriarhale.
- Începând cu ora 11:30, tot la Baldachinul Sfinţilor, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mici a apei (Agheasma Mică), iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.
- La final, fiecare credincios sau credincioasă poate umple o sticlă personală de un litru cu apă sfințită de la robinetele celor șase vase mari albastre, având fiecare o capacitate de 500 de litri.
