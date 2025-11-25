Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025

Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Comunicate de presă
Data: 25 Noiembrie 2025

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale (30 noiembrie), și al celebrării Zilei Naționale a României (1 decembrie), slujbele la Catedrala Națională se vor desfășura după următorul program:

În ziua de 30 noiembrie 2025, începând cu ora 7.00 și până la ora 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10.00 și până la ora 13.00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească. Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale, iar de la ora 7.00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii care vor dori să participe, locurile pe scaune urmând să fie ocupate în ordinea sosirii. Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinarea credincioșilor, începând cu ora 7.00, în pridvorul deschis al Catedralei Naționale, unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei, și vor rămâne aici până la ora 19.00, când vor fi readuse în Catedrală.

În data de 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională a României, va avea loc slujba de Tedeum (mulțumire) începând cu ora 12.00, în interiorul Catedralei Naționale. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Accesul credincioșilor va fi permis începând cu ora 11.00 și va fi liber, locurile pe scaune urmând să fie ocupate, de asemenea, în ordinea sosirii. După încheierea slujbei de Tedeum, Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19.00.

Reamintim faptul că, în data de 2 decembrie 2025, Catedrala Națională va fi deschisă spre vizitare în intervalul orar 11.00-19.00. În perioada 3-23 decembrie 2025, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

Citeşte mai multe despre:   CMN  -   Catedrala Națională  -   program  -   Ziua Națională a României
vezi toate ›Alte articole din Comunicate de presă
TOP 6 Comunicate de presă