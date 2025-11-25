Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025

Data: 25 Noiembrie 2025

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale (30 noiembrie), și al celebrării Zilei Naționale a României (1 decembrie), slujbele la Catedrala Națională se vor desfășura după următorul program:

În ziua de 30 noiembrie 2025, începând cu ora 7.00 și până la ora 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10.00 și până la ora 13.00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească. Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale, iar de la ora 7.00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii care vor dori să participe, locurile pe scaune urmând să fie ocupate în ordinea sosirii. Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinarea credincioșilor, începând cu ora 7.00, în pridvorul deschis al Catedralei Naționale, unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei, și vor rămâne aici până la ora 19.00, când vor fi readuse în Catedrală.

În data de 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională a României, va avea loc slujba de Tedeum (mulțumire) începând cu ora 12.00, în interiorul Catedralei Naționale. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Accesul credincioșilor va fi permis începând cu ora 11.00 și va fi liber, locurile pe scaune urmând să fie ocupate, de asemenea, în ordinea sosirii. După încheierea slujbei de Tedeum, Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19.00.

Reamintim faptul că, în data de 2 decembrie 2025, Catedrala Națională va fi deschisă spre vizitare în intervalul orar 11.00-19.00. În perioada 3-23 decembrie 2025, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române