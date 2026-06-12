Întâlnirea internațională a Grupului de preotese „Sfânta Nona” la Dublin, Irlanda

În perioada 5‑7 iunie 2026, Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei a găzduit, la Dublin și Kildare, cea de‑a 5‑a ediție a Întâlnirii internaționale a Grupului de preotese „Sfânta Nona”, eveniment care a reunit 82 de preotese din Irlanda, Italia, Spania, Portugalia, România, Germania, Elveția, Suedia, Franța, Belgia, Austria și Regatul Unit.

Desfășurată sub tema „Femeile sfinte, model de trăire autentică întru Hristos”, întâlnirea a oferit participantelor prilejul unor zile de rugăciune, reflecție, dialog și comuniune, într‑un cadru care a îmbinat armonios dimensiunea duhovnicească, formativă și culturală. Participantele au fost întâmpinate vineri seara, la Centrul eparhial din Dublin, de tinerii și voluntarii Asociației Nepsis Irlanda.

Programul a debutat sâmbătă cu slujba de Te Deum, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, care a evidențiat rolul femeilor sfinte în viața Bisericii și a vorbit despre frumusețea și responsabilitatea vocației de preoteasă.

În continuare, ierarhul a adresat participantelor un cuvânt de bun‑venit și binecuvântare, având ca temă „Femeile sfinte, model de trăire autentică întru Hristos”.

După sesiunea inaugurală, participantele au luat parte la conferința susținută de pr. prof. univ. dr. Daniel Benga, de la Universitatea Ludwig‑Maximilians din München, împreună cu soția sa, Cristina Benga.

În Duminica Tuturor Sfinților, participantele au luat parte la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Nectarie în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman” din Kildare.

La finalul slujbei, a avut loc predarea icoanei Grupului internațional de preotese „Sfânta Nona” către reprezentantele soțiilor de preot din Franța, țara care va găzdui ediția a 6‑a a întâlnirii, programată pentru anul 2027.

Programul s‑a încheiat cu un pelerinaj la Kildare, unul dintre cele mai importante centre spirituale ale Irlandei, unde se află moaștele Sfintei Brigid, moment de rugăciune și comuniune pentru toate participantele.