Tehnologia 5G. Avantaje, riscuri, incertitudini

5G reprezintă a cincea generație de tehnologie de rețele de telefonie mobilă. Da, au existat alte patru înainte. Tehnologia 4G este cea pe care o utilizăm acum. Dacă nu este decât un pas înainte în evoluția tehnologiei (cum a fost și 4G față de 3G, sau 3G față de 2G), de ce atâta vâlvă în jurul rețelelor 5G, de ce atâtea discuții? Sunt ele întemeiate sau nu? Este ceva diferit în tehnologia 5G față de toate cele de dinainte sau este vorba doar ­despre o teamă colectivă în fața noului care nu este suficient înțeles? Sunt controverse pe care vom încerca să le lămurim, măcar în parte...

Această nouă gene­rație de tehnologii mobile se presupune că în cele din urmă va înlocui, sau cel puțin va extinde, performanțele oferite actualmente de conexiunile 4G LTE. Avantajele așteptate de la 5G sunt o viteză de descărcare a informațiilor în creștere exponen­țială, viteze de upload mult crescute, latență (timpul necesar dispozitivului pentru a comunica cu rețelele wireless) semnificativ redusă. Dacă fiecare dintre genera­țiile anterioare de tehnologie mobilă a constituit un progres față de precedenta, un pas înainte, tehnologia 5G este considerată de mulți un salt gigantic - o revoluție, nu o simplă evoluție.1

Prin ce diferă 5G față de 4G?

Modul de funcționare al tehnologiei 5G este fundamental diferit față de variantele anterioare, în primul rând privind spectrul de frecvențe în care operează.

Spre deosebire de 4G LTE (Long Term Evolution), 5G funcțio­nează în trei benzi spectrale diferite. Acest aspect - deși aparent neimportant la prima vedere - va avea un efect semnificativ asupra utilizării tehnologiei.

Spectrul de frecvențe joase este cel cu frecvențe de până la 1 GHz. Oferă o mare arie de acoperire și pătrundere prin pereți, însă are și un mare dezavantaj: vitezele maxime ale transferului de date nu pot depăși 100 Mbps.

Spectrul de frecvențe medii furnizează viteze mai mari (până la 1 Gbps) și prezintă o latență mai redusă în comparație cu spectrul de frecvențe joase. Dezavantajul este însă că nu poate pătrunde atât de eficient prin pereți. Pentru a îmbunătăți această penetrare, se utilizează tehnologia MIMO masivă (grupuri de antene multiple pe un singur stâlp de telefonie mobilă, pentru a crea fascicule simultane multiple către diferiți utilizatori), precum și filtrarea spațială (beamforming) prin care se trimite un unic fascicul focalizat către fiecare utilizator din cadrul unei celule, iar sistemele care o utilizează monitorizează fiecare utilizator pentru a se asigura că au un semnal suficient de mare.

Spectrul de frecvențe mari furnizează cele mai bune perfor­manțe pentru 5G. Actualmente, tehnologia 4G LTE funcționează în benzi de frecvențe joase și medii, de până la 6 GHz, în timp ce 5G va putea să funcționeze între 30 și 300 GHz, beneficiind de avantajul că aceste benzi sunt libere, nefiind deocamdată utilizate de alte dispozitive care să aglomereze traficul de date. Pentru funcționarea în acest spectru se utilizează așa-numitele unde milimetrice, ceea ce oferă viteze de până la 10 Gbps. 5G ar putea avea capacitatea de a conecta până la un milion de dispozitive pe kilometru pătrat. Va scădea posibilitatea pierderii conexiunii în timpul unui apel telefonic și vor fi probabil eliminate limitările asupra numărului maxim de dispozitive ce vor putea fi conectate la rețea2 (spre exemplu, vor putea fi conec­tate simultan la același router, prin 5G, smartphone-ul, tableta, laptop-ul, camerele wireless de securitate și tot felul de alte dispozitive inteligente, fără teama că vor înceta să funcționeze din pricina supraîncărcării rețelei3). Există însă și dezavantaje semnificative: în principal, aria mică de acoperire și pătrunderea slabă prin pereții clădirilor. Așadar, fiindcă spectrul de frecvențe mari sacrifică penetrarea prin clădiri și aria de acoperire în favoarea vitezei foarte mari de transfer al datelor, tehnologia va trebui să se bazeze pe un număr foarte mare de celule de dimensiuni reduse.4

Viteza transmiterii datelor în 5G crește exponențial

Tehnologiile mobile continuă să evolueze și să se îmbună­tățească în decursul timpului. Spre exemplu, tehnologia 4G, antecesoarea 5G, și-a îmbunătățit semnificativ performanțele în timp prin dezvoltarea tehnologiilor LTE (Long Term Evolution) și apoi LTE-A (Long Term Evolution Advanced). Teoretic, cu ­ultimele variante îmbunătățite de 4G LTE-A se poate ajunge la o viteză de 1 Gbps, în timp ce ­tehnologia 5G speră să ofere viteze până la de 10 ori mai mari. Desi­gur, viteza medie în comuni­cațiile din viața reală va fi, inevitabil, mult mai mică (de aproximativ 50 Mbps, oricum în creștere față de 4G: 15 Mbps). Ca să înțelegem mai ușor aceste valori ale vitezei de transfer al datelor (care pentru un cititor care nu este în domeniu s-ar putea să nu însemne prea mult), la o ­conexiune de 1 Gbps se poate practic descărca un film întreg de calitate HD Blu-Ray în doar două minute5. Alți autori preconizează chiar o viteză de 20 de ori mai mare (față de 4G), astfel încât, de pildă, în timpul necesar ca 4G să descarce doar jumătate dintr-un film, cu 5G se pot descărca zece filme6.

Latența reprezintă timpul necesar ca datele de la dispozitivul unui utilizator să poată fi încărcate, deci timpul, exprimat în milisecunde (ms), pentru ca datele să ajungă de la sursă la desti­nație. Aceasta s-ar putea dovedi vitală în cazul vehiculelor autonome, dacă datele sunt transmise către un cloud, iar deciziile luate rapid pot evita accidentele prin evitarea unui obstacol sau apăsarea frânei din timp.

În cazul rețelelor 4G, latența are o valoare medie de 50 ms. Tehnologia 5G ar putea scădea această valoare până la 1 ms, latența medie fiind de aproximativ 10 ms - cam cât durează (cel puțin) ca o imagine văzută de ochiul uman să poată fi procesată de către creier7.

Nu există încă un studiu care să prezinte posibilele efecte ale 5G asupra sănătății omului

După cum am văzut mai sus, infrastructura 5G este radical diferită față de tehnologiile anterioare. Dacă 4G LTE se baza pe relativ puțini stâlpi de telefonie mobilă de dimensiuni mari, si­tuați chiar și la kilometri distanță unul de altul (cel puțin în zonele rurale și în afara localităților), tehnologia 5G va necesita numeroase celule de dimensiuni mici, mult mai apropiate unele de altele. Acestea vor fi instalate în vârful stâlpilor de iluminat stradali și pe pereții exteriori ai clădirilor, posibil chiar la fiecare 3-10 metri între ele în regiunile urbane8. Practic, atunci când avem o astfel de stație de bază la fereastra apartamentului, expunerea la câmpurile electromagnetice va deveni imposibil de evitat.

Mai mult, numărul de antene noi necesare pentru a facilita trecerea de la 4G la 5G se estimează să crească de la aproximativ 300.000 (la nivelul anului 2016) la mai multe milioane. În plus, va crește foarte mult și numărul sateliților 5G ce vor orbita la altitudine mai joasă și vor furniza fascicule bine focalizate către tot ceea ce va ține de noua tehnologie, de la stațiile de bază la vehiculele fără șofer9.

Din ce în ce mai mulți oameni de știință și cercetători în domeniu și-au exprimat îngrijorarea legată de creșterea fără precedent a expunerii la radiațiile electromagnetice. Încă din septembrie 2017 a fost înaintat Comisiei Europene apelul internațional intitulat „Stop 5G pe pământ şi în spaţiu!”. Ulterior, apelul a fost adresat către Națiunile Unite, Orga­nizația Mondială a Sănătății, Consiliul Europei și guvernele tuturor țărilor din lume și a fost semnat până acum (15 februarie 2020) de 199.222 de persoane din 204 țări și teritorii ale lumii. Apelul începe astfel: „Noi, semnatarii, oameni de ştiinţă, doctori şi organizaţii de mediu precum și alte persoane […], solicităm oprirea de urgenţă a dezvoltării reţelelor wireless 5G (generaţia a cincea), incluzând 5G prin intermediul sateliţilor spaţiali. 5G va creşte masiv expunerea la radiaţii de frecvenţe radio (RF) în plus faţă de reţelele de telecomunicaţii 2G, 3G şi 4G deja funcţionale. Radiaţiile RF s-au dovedit a fi periculoase pentru oameni şi mediu”.

Apelul subliniază că există peste 10.000 de studii de specialitate apărute în reviste științifice de prestigiu care atestă că „radiaţiile din domeniul de frecvenţe radio (RF) sunt nocive pentru viaţă”.

Martin Pall, profesor emerit la Universitatea din Washington, considera că este de așteptat că 5G se va dovedi deosebit de riscantă din câteva motive: numărul extrem de mare de antene noi 5G care vor afecta fiecare persoană, fără să se fi făcut nici măcar un singur test biologic care să valideze sau nu siguranța tehnologiei 5G, energia foarte mare care va fi folosită pentru a asigura penetrarea radiațiilor, nivelurile de pulsație extraordinar de mari10.

Deja au apărut primele reacții oficiale împotriva implementării tehnologiei 5G în diverse țări. Astfel, pe 24 martie 2019, oficiali­tățile din orașul Portland (Oregon, SUA) s-au opus ferm instalării rețelelor 5G în oraș. Patru zile mai târziu, în orașul Florența (Italia), invocându-se Principiul Precauției, de asemenea s-a refuzat să se dea undă verde pentru 5G și s-a făcut referire la „uriașa cantitate de dovezi oferite de studiile publicate” despre efectele acestor radiații asupra sănătății. La 31 martie 2019, în Belgia, ministrul mediului a anunțat că orașul Bruxelles nu va implementa 5G. Astfel, Bruxellesul a fost primul dintre orașele mari ale lumii care a refuzat rețelele 5G. În aceeași zi, în Olanda, membrii Parlamentului au insistat ca, îna­inte să fie dată aprobarea pentru instalarea oricărei antene 5G, să se facă studii științifice care să arate dacă sunt sau nu efecte ale radiațiilor asupra sănătății și, în caz că sunt, să nu fie aprobată instalarea lor. De asemenea, o inițiativă asemănătoare a fost luată și în California, unde, pe 5 aprilie anul trecut, Curtea Supremă de Justiție a luat în unanimitate decizia ca de acum îna­inte companiile de telecomu­nicații să fie obligate să obțină permisiunea înainte de a instala orice antenă11. Au urmat reacții similare și în Germania, Elveția, Franța și alte țări. În schimb, în România, se propune implementarea 5G fără studii prealabile care să asigure că tehnologia e sigură, precum și instalarea de antene fără acordul populației.

Prețul progresului tehnologic este încă necunoscut

Pe 1 noiembrie 2018, 157 de oameni de știință și medici, alături de 86 de organizații non-guvernamentale (ONG) din întreaga lume au cerut, în cadrul documentului The EMF Call, limite mai protectoare pentru expunerea la ra­diațiile emise de tehnologiile wireless. Ei au conchis că limitele actuale nu țin cont de datele știin­țifice și că nu protejează împotriva efectelor adverse, inclusiv a cancerului12. Normele aflate acum în vigoare sunt cu totul depășite - ­datează din anul 1998, mult îna­inte să apară chiar tehnologia 4G. Mai mult decât atât, aceste norme țin cont doar de efectele termice (dacă, de pildă, atunci când ținem telefonul la ureche mai mult timp, simțim că ni se încălzește regiunea capului de care ținem lipit telefonul). Însă studii care au arătat efecte asupra sănătății la niveluri mult mai reduse ale radiațiilor (așa-numite non-termice) există încă de câteva decenii, de pe când expunerea la radiații era mult ­restrânsă față de cea din ziua de astăzi. Acesta este motivul pentru care aceste limite permise ale expunerii la radiații, cu totul învechite, ar trebui revizuite - consideră autorii apelului și numeroși alți oameni de știință care au criticat acest aspect.

Unul dintre inițiatorii apelului „Stop 5G pe pământ şi în spaţiu!”, dr. L. Hardell, profesor de oncologie la Universitatea din Őrebro, Suedia, arăta că implementarea gene­rației a 5-a de telefonie mobilă „este realizată fără vreun studiu care să ateste posibilele efecte asupra sănătății. Mass-media laudă în special toate avantajele pe care această tehnologie promite să le ofere, precum vehiculul fără șofer și internetul obiectelor. Însă con­secințele asupra sănătății oamenilor, plantelor și animalelor nu sunt deloc luate în discuție”13. ­

Mai mult decât atât, nici nu se dorește să se discute despre acest subiect. Sunt foarte revelatoare în acest sens afirmațiile lui Tom Wheeler, fost președinte al grupului de lobby pentru industria wireless și pre­ședinte al FCC ­(Federal Communications Commision), care a recunoscut, de altfel, că nu a fost efectuat nici măcar un singur studiu finanțat de agenție sau de industria teleco­mu­nicațiilor care să ateste sigu­ranța tehnologiei 5G și nici nu intenționează să realizeze vreunul în viitor14.

Concluzii

Chiar dacă introducerea 5G ne va spori calitatea vieții, prețul pe care îl vom plăti pentru aceasta este încă unul necunoscut. Din păcate, noile tehnologii apar adesea fără cercetări științifice prealabile care să le ateste sau nu siguranța, iar doar mai târziu se descoperă efectele negative asociate15. Astfel s-a întâmplat decenii în șir în cazul azbestului: a trebuit ca mai întâi să moară o mulțime de oameni până ca toată lumea să se convingă de efectele negative asupra sănătății. Tot așa și atunci când au fost introduse noi medicamente, insuficient testate, ulterior retrase de pe piață - după ce făcuseră deja numeroase victime... Principiul pre­cauției ne îndeamnă să folosim o abordare opusă: mai întâi să ne convingem, prin studii serioase, nu doar prin ipoteze pro sau contra, dacă 5G are sau nu efecte negative asupra sănătății și abia apoi să îi dăm undă verde. În nici un caz să o introducem neverificat și să aștep­tăm să vedem, în zece ani de acum înainte, dacă temerile au fost nejustificate sau dimpotrivă.

