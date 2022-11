Bucurie şi binecuvântare la o întreită sărbătoare

Mesaj transmis cu prilejul împlinirii a: 170 de ani de la constituirea comunității ortodoxe române din Paris (1852), 140 de ani de la cumpărarea bisericii fostului colegiu „Jean de Dormans-Beauvais” (1882) și 130 de ani de la sfințirea acesteia (1892), duminică, 06 noiembrie 2022.

Joie et bénédiction pour un triple anniversaire

Votre éminence le Métropolite,

Vos excellences les évêques,

Très révérends pères,

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur,

La communauté orthodoxe roumaine de Paris, placée sous la protection de Saint Jean l'Évangéliste et des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, au cœur de laquelle se trouve l'église roumaine de Jean de Beauvais, célèbre cette année plusieurs événements qui ont marqué son histoire.

Tout d'abord, on fête le 170e anniversaire depuis l'établissement de la communauté orthodoxe roumaine à Paris, en 1852. L'archimandrite Iosafat Snagoveanu, qui était le pasteur de cette communauté, a fondé en 1853 la chapelle roumaine de Paris. C'est dans cette chapelle, située au 22 rue Racine, que les étudiants roumains, qui avaient commencé à s'organiser à Paris dès 1830, prient et fondent en 1846, sous le patronage de Lamartine, la Société des étudiants roumains (moldo-valaques). En tant que première paroisse orthodoxe de Paris, elle a accueilli tous les chrétiens orthodoxes vivant dans la capitale française : Grecs, Russes, Serbes et autres, qui n'ont fondé leurs propres paroisses qu'après 1860.

Deuxièmement, c'est le 140e anniversaire de l'achat de l'église de la rue Jean de Beauvais par le roi Charles Ier de Roumanie, en 1882. L'achat de l'église dans laquelle vous vous trouvez actuellement a été financé par les fonds de la Maison royale de Roumanie, avec le soutien des familles nobles des Principautés roumaines et par une souscription nationale.

En même temps, cette année 2022 marque le 130e anniversaire de la consécration de l'église roumaine de la rue Jean de Beauvais, le 31 mai 1892, par l'évêque roumain Innocent de Ploiești, et sa mise sous le patronage des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Située au cœur du Quartier Latin, cette église a été construite au 14e siècle comme chapelle catholique romaine du Collège de Dormans-Beauvais, et dédiée à Saint Jean l'Evangéliste le 29 novembre 1382. Cependant, après son achat et sa consécration en 1892 par l'évêque Innocent de Ploiești, vicaire de la Métropole d'Hongrovalachie, l'église est devenue, pendant les 130 années qui suivirent, une véritable ambassade de la foi et de la culture des orthodoxes roumains en France. Dans ce lieu saint ont prié des personnalités importantes de la culture roumaine et de l'Église orthodoxe : le métropolite Visarion Puiu, l'évêque Teofil Ionescu, le prêtre Vasile Boldeanu, le prêtre Virgil Gheorghiu, le prêtre Petre Popescu, le prêtre Mircea Domitriu, le prêtre Dumitru Popa, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Elvira Popesco, Constantin Brâncuși, Anne de Noaille, George Enescu et bien d'autres.

En période de grandes difficultés et de persécution communiste, les orthodoxes roumains de Paris se sont unis autour de l'église de Jean de Beauvais et du métropolite Visarion Puiu pour résister aux tentatives du régime communiste roumain de diviser et de contrôler ceux qui choisissaient de protester à l'étranger contre le nouvel ordre social qui s'instaurait dans la Roumanie d'après-guerre. C'est dans ce but qu'il y a 75 ans, en 1947, les associations roumaines APCOR et AEOR, puis AFORH, ont été fondées selon le droit français. Malgré toutes les attaques, les membres de l'Église roumaine de Paris, regroupés dans les associations susmentionnées, ont maintenu cette communauté dans la foi orthodoxe. Après la chute du régime communiste en décembre 1989, cette communauté est progressivement retournée au sein de l'Église Orthodoxe Roumaine, et l'église de Jean de Bovais est devenue une Cathédrale métropolitaine.

Sur un plan plus personnel, nous nous souvenons avec joie des Divines liturgies que nous avons célébrées dans cette cathédrale métropolitaine de Paris en mai 2005, à l'occasion de l'ordination comme évêque de Mgr Marc de Neamț, et en juillet 2009, lorsque, après d'importants travaux de restauration et de dotation, l'autel de la Cathédrale a été re-consacré. Nous prions aujourd’hui pour les prêtres de cette vénérable église qui nous ont accueillis à l'époque, le père Constantin Târziu et le père Jean Boboc, de bienheureuse mémoire, ainsi que pour tous les bienfaiteurs de cette église qui sont passés au Seigneur.

En ces moments solennels de triple anniversaire, en 2022, nous vous adressons nos félicitations et nos bénédictions, à vous, à tous les membres de cette ancienne communauté orthodoxe roumaine, pour la fidélité, le courage et la dignité avec lesquels vous avez affronté les temps de la persécution communiste, en portant la lourde croix de l'exil.

En même temps, nous commémorons avec gratitude tous ceux qui sont passés de la vie terrestre à la vie éternelle, en priant le Seigneur Jésus-Christ de faire reposer leurs âmes dans les tabernacles des justes, dans la lumière, la paix et l'amour de la Très Sainte Trinité.

Aux nouvelles générations de Roumains vivant à Paris, ainsi qu'à toutes les familles franco-roumaines, nous vous adressons avec une grande affection l'exhortation paternelle à témoigner du Christ crucifié et ressuscité, avec humilité et douceur, avec espérance et joie, selon la tradition du peuple roumain.

C'est avec beaucoup d’appréciation et gratitude que nous félicitons aujourd'hui les hiérarques du Synode métropolitain de la Métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, qui sont présents parmi vous : Son Éminence Joseph, Métropolite orthodoxe roumain d'Europe occidentale et méridionale, Monseigneur Timothée, Évêque orthodoxe roumain d'Espagne et du Portugal, Monseigneur Marc de Neamț, Évêque auxiliaire de l'Archidiocèse orthodoxe roumain d'Europe occidentale, Monseigneur Athanase de Bogdania, Évêque auxiliaire du Diocèse orthodoxe roumain d'Italie, et Monseigneur Théophile, Évêque auxiliaire du Diocèse orthodoxe roumain d'Espagne et du Portugal.

Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ que la joie de ce moment solennel d'anniversaire pour la Cathédrale Métropolitaine de Paris contribue au renforcement de la communion fraternelle dans l'Eglise orthodoxe roumaine et de l'amitié entre les peuples roumain et français.

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous! (2 Corinthiens 13, 13)

† DANIEL

Patriarche de l’Église Orthodoxe Roumaine