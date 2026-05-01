Domnul Ioan Lăzărescu - un om credincios, harnic şi darnic

Data: 01 Mai 2026

Îndurerată familie,

Întristată adunare,

Hristos a înviat!

Am aflat cu întristare vestea trecerii din această viață a domnului Ioan Lăzărescu, fost primar al comunei Bara din judeţul Timiș, în perioada 1992 – 2020, personalitate marcantă a micuței comunități din satul Dobrești.

Domnul Ioan Lăzărescu a fost recunoscut atât în comuna Bara, cât și la nivelul județului Timiș drept unul din cei mai longevivi primari. Primar de-a lungul a șapte mandate, a fost premiat din partea Asociației Comunelor din România cu diploma „Primar de 7 stele”.

Domnul Ioan Lăzărescu a fost o persoană dedicată și un neobosit slujitor al comunității, „cu timp și fără timp”, păstrător și continuator al tradițiilor locale, un om cu bunătate și noblețe sufletească deosebite, care a avut mult respect față de Biserică și de slujitorii ei.

Cu mult entuziasm a primit ideea înființării Mănăstirii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din satul nostru natal, Dobreşti, având o contribuție importantă, încă de la începuturile edificării acesteia și până la sfârșitul vieții sale, fiind un sprijin permanent pentru mica obște a mănăstirii, care s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu numeroase probleme juridice, administrative, organizatorice și financiare. Chiar și după pensionare, a donat mănăstirii terenuri din proprietatea familiei sale.

În decursul anilor, i-am conferit mai multe distincții din partea noastră, ca recunoștință pentru fidelitatea și sprijinul acordat Bisericii.

Totodată, în semn de apreciere pentru activitatea sa folositoare Bisericii și societății, îi acordăm, post mortem, Ordinul Crucea Patriarhală, cea mai importantă distincție a Patriarhiei Române.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul robului său Ioan, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Ne rugăm, de asemenea, ca Hristos Domnul, Mângâietorul tuturor celor întristați, să reverse harul Său consolator peste familia îndoliată și peste toți cei care l-au cunoscut și prețuit, dăruindu-le alinare și întărire sufletească.

Veșnică lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântare pentru familia îndoliată,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesajul de condoleanţe transmis la slujba de înmormântare a domnului Ioan Lăzărescu, fost primar al comunei Bara din judeţul Timiș, vineri, 01 mai 2026.