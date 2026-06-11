În lumina învăţăturii creştine ortodoxe, grija pentru sănătatea sufletului şi a trupului reprezintă o responsabilitate permanentă a omului, întrucât acesta este chemat să valorifice cu înţelepciune
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic - o personalitate a lumii ortodoxe recunoscută pe plan internațional
Cu bucurie în Domnul nostru Iisus Hristos, am primit invitația de a participa la evenimentele din insula Imbros, din data de 11 iunie 2026, prilejuite de aniversarea zilei onomastice a Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, o personalitate ortodoxă marcantă a lumii contemporane, un devotat slujitor al Evangheliei lui Hristos și un promotor al dialogului, al păcii și al bunei înțelegeri între credințe și popoare.
Prezența noastră la aceste evenimente constituie un prilej binecuvântat de întărire a relațiilor de comuniune și conlucrare dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română în slujirea credincioșilor și în mărturisirea credinței creștine ortodoxe în lumea contemporană. Ne amintim cu bucurie de faptul că aceste relații de comuniune fraternă între cele două Biserici Ortodoxe au fost consolidate de‑a lungul timpului și prin cele paisprezece vizite oficiale ale Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în România: de două ori în calitatea de Mitropolit al Calcedonului și de douăsprezece ori în demnitatea de Patriarh Ecumenic. Fiecare dintre aceste vizite a reprezentat un moment de binecuvântare și afirmare a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română, cea mai recentă vizită având loc la finalul lunii octombrie a anului 2025, cu prilejul sfințirii picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale din București, eveniment cu o profundă însemnătate pentru Ortodoxia românească și universală. În contextul acestei vizite, Sanctitatea Sa a fost decorat de Președintele României cu cea mai înaltă distincție a Statului Român: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, ca o recunoaștere pentru întreaga slujire și pentru prietenia față de poporul român.
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, este cea mai cunoscută și influentă personalitate a lumii ortodoxe contemporane, bucurându‑se de cea mai mare vizibilitate internațională în plan mondial, în special datorită dialogului constant cu liderii religioși și politici ai lumii, precum și implicării sale active în promovarea păcii, libertății religioase și protejării mediului înconjurător. Astfel, de‑a lungul celor 35 de ani de slujire în demnitatea de Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu a devenit o personalitate ortodoxă cu prestigiu spiritual recunoscut și apreciat la nivel internațional.
De‑a lungul deceniilor, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s‑a remarcat printr‑o preocupare intensă pentru dialogul intercreștin, promovând apropierea și cooperarea dintre diferitele denominațiuni sau culte creștine. Subliniind importanța cultivării relațiilor intercreștine, Sanctitatea Sa a afirmat faptul că „adevăratul dialog este un dar de la Dumnezeu”1. Astfel, Patriarhul Ecumenic a încurajat permanent spiritul de respect reciproc, reconciliere și unitate a lumii creștine. Un moment deosebit de semnificativ în acest sens l‑a constituit participarea Sanctității Sale la ceremonia de inaugurare a pontificatului Papei Francisc, în anul 2013, devenind primul Patriarh Ecumenic prezent la un astfel de eveniment după secolele de separare dintre Răsărit și Apus. Acest gest a avut o puternică însemnătate simbolică pentru apropierea dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano‑Catolică.
De asemenea, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu este considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai dialogului interreligios contemporan și ai păcii între culturi și popoare, organizând sau patronând diferite inițiative internaționale și conferințe în acest scop2. Evidențiind constant faptul că religiile pot contribui la pace, reconciliere și cooperare între popoare, Sanctitatea Sa a dezvoltat relații de prietenie atât cu reprezentanți ai iudaismului, cât și cu lideri musulmani și ai altor tradiții religioase. Astfel, Sanctitatea Sa Bartolomeu a continuat și intensificat dialogul interreligios bilateral cu Comunitatea iudaică, început de Patriarhia Ecumenică în anul 1977, pe teme precum dreptul, tradiția, revigorarea lumii moderne și dreptatea socială, subliniind permanent necesitatea cunoașterii valorilor religioase iudaice și creștine prin dialog și respect reciproc. Totodată, Sanctitatea Sa Bartolomeu a cultivat dialogul religios bilateral al Patriarhiei Ecumenice cu Comunitatea islamică, început în anul 1986, și a sprijinit cooperarea creștin‑musulmană, accentuând importanța respectului reciproc, a toleranței și a conviețuirii pașnice, precum și faptul că „pacea și libertatea nu constituie doar daruri dumnezeiești, ci și o responsabilitate a noastră neîncetată”3. Prin urmare, prin aceste inițiative și demersuri, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a contribuit semnificativ la cultivarea dialogului, a înțelegerii reciproce și a păcii între diferitele comunități religioase ale lumii contemporane, afirmând rolul fundamental al religiei în societatea de astăzi marcată de un secularism agresiv: „rolul religiei este de a reaminti lumii taina dumnezeiască, uneori, ascunsă între diversele forțe ale secularismului care tinde să pericliteze frumusețea divină din toate lucrurile”.4 În semn de apreciere, Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost distins cu numeroase și prestigioase premii internaționale, printre care Premiul Special pentru Pace al Fundației Galileo din Florența (Italia), în 2004, și Premiul Ecumenic al Academiei Catolice din München (Germania), oferit în 2025 pentru activitatea în dialogul dintre Biserici și pentru promovarea păcii și cooperării între popoare.
În plus, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu este recunoscut la nivel internațional pentru implicarea sa activă în protejarea mediului înconjurător și promovarea responsabilității față de creație. Încă de la începutul anilor 1990, Sanctitatea Sa Bartolomeu a atras atenția asupra legăturii dintre degradarea mediului și criza spirituală a omului contemporan, subliniind faptul că distrugerea naturii reprezintă nu doar o problemă ecologică, ci și una morală și spirituală. Aceasta înseamnă că „a comite un act nelegiuit împotriva creației este un păcat”5. În același timp, înseamnă că „omul, căruia Dumnezeu i‑a dăruit responsabilitatea «de a lucra și de a păzi» creația […], trebuie să acționeze ca un ocrotitor înțelept al acesteia, iar nu ca un distrugător nechibzuit”.6 Prin organizarea și participarea la importante simpozioane ecologice internaționale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a încurajat cooperarea mondială pentru protejarea mediului și asumarea unei responsabilități comune pentru viitorul planetei. Prin urmare, în 2025, Sanctitatea Sa a fost distins cu prestigiosul Premiu Templeton, pentru contribuția sa excepțională la dialogul dintre știință și religie, precum și pentru promovarea unei viziuni spirituale asupra protecției mediului și conștientizării la nivel global a responsabilității omului față de creație. Având în vedere prestigiul și influența mesajului său la nivel mondial, Sanctitatea Sa este invitat constant la reuniunile internaționale organizate de World Economic Forum de la Davos, unde mesajul său exprimă cu prioritate viziunea sa creștin‑ortodoxă asupra multiplelor probleme de ordin social, economic și ecologic ale societății contemporane.
De asemenea, amintim faptul că, în semn de recunoaștere a contribuției sale la promovarea dialogului intercreștin și interreligios, precum și a participării sale la dezbaterile internaționale privind morala, pacea și responsabilitatea față de mediu, la data de 17 martie 2025, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a fost ales membru asociat al Academiei Franceze, ocupând locul deținut anterior de Cardinalul Joseph Ratzinger, devenit ulterior Papa Benedict al XVI‑lea. Totodată, de‑a lungul celor trei decenii și jumătate de slujire în demnitatea de Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost distins cu titlul de Doctor honoris causa de numeroase instituții academice din întreaga lume, ca expresie a înaltei aprecieri de care se bucură activitatea sa spirituală, misionară, teologică și culturală pe plan internațional.
Sanctitatea Voastră,
În aceste momente solemne, dorim să vă adresăm alese mulțumiri pentru invitația de a participa la acest moment aniversar din viața Sanctității Voastre. Această invitație reprezintă un prilej de bucurie spirituală în Iisus Hristos Domnul nostru și de întărire a legăturilor de comuniune și prietenie dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română.
De asemenea, cu acest prilej binecuvântat, vă felicităm călduros pentru slujirea rodnică pe care o desfășurați în demnitatea de Arhiepiscop al Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, precum și pentru dăruirea permanentă față de misiunea Bisericii lui Hristos în lumea contemporană. Activitatea Sanctității Voastre în plan internațional arată că Patriarhia Ecumenică dorește să promoveze valorile spirituale perene ale Ortodoxiei în lumea de azi.
Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca, prin mijlocirea Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al Sanctității Voastre, serbat astăzi de Biserica Ortodoxă, să vă dăruiască sănătate, ajutor și îndelungă‑slujire, spre binele Bisericii și spre continuarea misiunii de promovare a păcii, a înțelegerii și a cooperării între popoare, religii și culturi. Dorim ca această lucrare binecuvântată pe care o desfășurați cu multă convingere, devotament și responsabilitate să fie benefică pentru misiunea Bisericii și pentru societatea contemporană.
Întru mulți și binecuvântați ani!
Cu deosebită stimă și frățească dragoste în Iisus Hristos Domnul nostru,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Cuvânt rostit cu ocazia evenimentelor prilejuite de ziua onomastică a Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, insula Imbros, 11 iunie 2026.
1 Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Encountering the Mystery: Understanding Orthodox Christianity Today, The Doubleday, New York, 2008, p. 220.
2 În acest sens, amintim: Conferința pentru Pace și Toleranță, Istanbul, 1994 și 2005; Conferința pentru Coexistența pașnică între Iudaism, Creștinism și Islam, Bruxelles, 2001; O conferință specială ținută la Bahrain, 2002; Conferința pentru Religie, Pace și Ideal Olimpic, Atena, 2004.
3 Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Encountering the Mystery, p. 180.
4 Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Encountering the Mystery, p. 181.
5 Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, `Keynote Address at the Santa Barbara Symposium, California, November 8, 1997”, în: John Chryssavgis (ed.), On Earth as In Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, Fordham University Press, Fordham, NY, 2012, p. 99.
6 Înaltpreasfințitul Părinte Genadios, Mitropolit de Sassima, și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Evdochimos Karakoulakis (ed.), Πατριαρχικός Λόγος και Πολιτική, 1991‑2011 (Cuvantari patriarhale către politicieni, 1991‑2011), Eptalofos, Atena, 2011, p. 182.
***
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος - προσωπικότης τῆς Ὀρθοδόξου οἰκουμένης διεθνῶς ἀναγνωρισμένη
Μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἐν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, ἐλάβομεν τὴν πρόσκλησιν ίνα συμμετάσχομεν εἰς τὰς ἐκδηλώσεις τὰς ἐν τῇ νήσῳ Ἴμβρῳ γενομένας, τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2026, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαῖου, ἐπιφανοῦς προσωπικότητος τῆς συγχρόνου Ὀρθοδόξου οἰκουμένης, πιστοῦ λειτουργοῦ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ προμάχου τοῦ διαλόγου, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς καλῆς συνεννοήσεως μεταξὺ πίστεων καὶ λαῶν.
Ἡ Ἡμετέρα παρουσία εἰς τὰς ἐκδηλώσεις ταύτας συνιστᾷ εὐλογημένην εὐκαιρίαν πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν σχέσεων κοινωνίας καὶ συνεργίας μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν πιστῶν καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ. Μετὰ χαρᾶς μνημονεύομεν ὅτι αἱ σχέσεις αὗται τῆς ἀδελφικῆς κοινωνίας μεταξὺ τῶν δύο Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐστερεώθησαν, κατὰ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, καὶ διὰ τῶν δεκατεσσάρων ἐπισήμων ἐπισκέψεων τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαῖου, εἰς τὴν Ρουμανίαν· δὶς μὲν ἐν τῇ ἰδιότητι τοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος, δωδεκάκις δὲ ἐν τῷ ὑψηλῷ ἀξιώματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἑκάστη τῶν ἐπισκέψεων τούτων ἀπετέλεσεν καιρὸν εὐλογίας καὶ φανερώσεως τῆς κοινωνίας μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας. Ἡ προσφάτως γενομένη ἐπίσκεψις, κατὰ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ 2025, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἀγιασμῶν τῆς ψηφιδωτῆς ἁγιογραφίας τοῦ Ἐθνικοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Βουκουρεστίου, ἀπετέλεσε γεγονὸς βαθείας σημασίας διὰ τὴν Ῥουμανικὴν καὶ τὴν καθόλου Ὀρθοδοξίαν. Ἐν τῷ πλαισίῳ ταύτης τῆς ἐπισκέψεως, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ἐτιμήθη ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Ῥουμανίας διὰ τῆς ὑψίστης διακρίσεως τοῦ Ῥουμανικοῦ Κράτους, τοῦ Ἐθνικοῦ Τάγματος «Ὁ Ἀστὴρ τῆς Ῥουμανίας» εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Περιδεραίου, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ὅλης Αὐτοῦ διακονίας καὶ τῆς πρὸς τὸν ρουμανικὸν λαὸν φιλίας.
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, τυγχάνει ἡ γνωστοτάτη καὶ ἐπιφανεστάτη προσωπικότης τῆς συγχρόνου Ὀρθοδόξου οἰκουμένης, χαίρων τῆς μεγαλήτερης διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως, μάλιστα διὰ τὸν ἀδιάλειπτον διάλογον μετὰ θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν ἡγετῶν, καθὼς καὶ διὰ τὴν δραστηρίαν Αὐτοῦ εἰς τὴν προαγωγὴν τῆς εἰρήνης, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Καθ’ ὅλον τὸ διάστημα τῶν τριάκοντα πέντε ἐτῶν τῆς πατριαρχικῆς Αὐτοῦ διακονίας, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεδείχθη προσωπικότης πνευματικοῦ κύρους διεθνῶς τιμωμένη καὶ ἐπαινούμενη.
Κατὰ τὴν πάροδον τῶν δεκαετιῶν, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης διεκρίθη διὰ τὴν ἔντονον μέριμναν περὶ τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου, προάγων τὴν προσέγγισιν καὶ τὴν συνεργασίαν μεταξὺ τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Τονίζων τὴν σημασίαν τῆς καλλιεργείας τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων, η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ἐδήλωσεν ὅτι «ὁ ἀληθινὸς διάλογος δῶρον Θεοῦ ἐστίν»1. Τοιουτοτρόπως, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διηνεκῶς ἐνεθάρρυνε τὸ πνεῦμα τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς ἑνότητος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. Ἰδιαιτέρως σημαντικὸν γεγονὸς πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην ἀπετέλεσεν ἡ συμμετοχὴ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς τὴν τελετὴν τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἐν ἔτει 2013, γενόμενος ὁ πρῶτος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παρὼν εἰς τοιοῦτον γεγονὸς μετὰ τοὺς αἰῶνας τοῦ χωρισμοῦ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Ἡ παρουσία αὕτη εἶχεν ἰσχυρὰν συμβολικὴν σημασίαν διὰ τὴν προσέγγισιν μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ῥωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης θεωρεῖται καὶ εἷς τῶν σημαντικωτάτων ὑποστηρικτῶν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τῆς εἰρήνης μεταξὺ πολιτισμῶν καὶ λαῶν, διοργανῶν καὶ προστατεύων διεθνεῖς πρωτοβουλίας καὶ συνέδρια πρὸς τοῦτον τὸν σκοπόν2.
Διαρκῶς ἐπισημαίνων ὅτι αἱ θρησκεῖαι δύνανται νὰ συμβάλωσιν εἰς τὴν εἰρήνην, τὴν καταλλαγὴν καὶ τὴν συνεργασίαν τῶν λαῶν, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ἀνέπτυξε σχέσεις φιλίας τόσον μετὰ ἐκπροσώπων τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ὅσον καὶ μετὰ Μουσουλμάνων ἡγετῶν καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν παραδόσεων. Οὕτως ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνεχίσθη καὶ ἐνισχύθη ὁ διμερὴς διάλογος μετὰ τῆς Ἰουδαϊκῆς Κοινότητος ὁ ἀρξάμενος ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν ἔτει 1977, περὶ θεμάτων ὡς τὸ δίκαιον, ἡ παράδοσις, ἡ ἀναζωογόνησις τοῦ συγχρόνου κόσμου καὶ ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, ὑπογραμμίζων διαρκῶς τὴν ἀνάγκην τῆς γνωριμίας τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ διὰ τοῦ διαλόγου καὶ τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐκαλλιέργησε τὸν διμερῆ θρησκευτικὸν διάλογον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετὰ τῆς Ἰσλαμικῆς Κοινότητος, τὸν ἀρξάμενον ἐν ἔτει 1986, καὶ ὑπεστήριξε τὴν χριστιανο-μουσουλμανικὴν συνεργασίαν, τονίζων τὴν σημασίαν τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως, καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι «ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἐλευθερία οὐ μόνον θεῖα δῶρα εἰσίν, ἀλλὰ καὶ ἀδιάλειπτος Ἡμετέρα εὐθύνη»3. Ἑπομένως, διὰ τῶν πρωτοβουλιῶν καὶ τῶν ἐνεργειῶν τούτων, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνέβαλε σημαντικῶς εἰς τὴν καλλιέργειαν τοῦ διαλόγου, τῆς ἀμοιβαίας κατανοήσεως καὶ τῆς εἰρήνης μεταξὺ τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν κοινοτήτων τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Ἐπεσήμανεν ἔτι τὸν θεμελιώδη ρόλον τῆς θρησκείας ἐν τῇ συγχρόνῳ κοινωνίᾳ, τῇ ὑπὸ ἐπιθετικοῦ ἐκκοσμικευτισμοῦ χαρακτηριζομένῃ, λέγων ὅτι «ἔργον τῆς θρησκείας ἐστὶ τὸ ὑπομιμνῄσκειν τῷ κόσμῳ τὸ θεῖον μυστήριον, τὸ ἐνίοτε κεκρυμμένον ἀνὰ μέσον τῶν ποικίλων δυνάμεων τῆς ἐκκοσμικεύσεως, ἥτις τείνει νὰ θέτῃ εἰς κίνδυνον τὸ θεῖον κάλλος ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν»4. Ἐν σημείῳ τιμῆς, ἡ Αὐτοῦ Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐκοσμήθη διὰ πολλῶν διεθνῶν βραβείων καὶ διακρίσεων, ἐν οἷς τὸ Βραβεῖον Εἰρήνης τοῦ Ἱδρύματος Galileo τῆς Φλωρεντίας (Ιταλια), ἐν ἔτει 2004, καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Βραβεῖον τῆς Καθολικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Μονάχου (Γερμανια), ἀπονεμηθὲν αὐτῷ ἐν ἔτει 2025, διὰ τὴν συμβολὴν Αὐτοῦ εἰς τὸν διάλογον μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ εἰς τὴν προαγωγὴν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν λαῶν.
Προσέτι, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, διεθνῶς ἀναγνωρίζεται διὰ τὴν ἐνεργὸν Αὐτοῦ μέριμναν περὶ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς καλλιεργείας τῆς εὐθύνης ἀπέναντι τῆς κτίσεως. Ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπέστησε τὴν προσοχὴν εἰς τὴν σχέσιν μεταξὺ τῆς περιβαλλοντικῆς ὑποβαθμίσεως καὶ τῆς πνευματικῆς κρίσεως τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, ὑπογραμμίζων ὅτι ἡ καταστροφὴ τῆς φύσεως δὲν συνιστᾷ μόνον οἰκολογικὸν πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ ἠθικὸν καὶ πνευματικόν. Τοῦτο σημαίνει ὅτι «τὸ διαπράττειν ἄνομον πράξιν κατὰ τῆς κτίσεως ἁμαρτία ἐστίν»5. Ταυτοχρόνως, τοῦτο σημαίνει ὅτι «ὁ ἄνθρωπος, ᾧ ὁ Θεὸς ἐχάρισε τὴν εὐθύνην τοῦ ‘ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν’ τὴν κτίσιν […], ὀφείλει νὰ ἐνεργῇ ὡς σοφὸς καὶ συνετὸς φύλαξ αὐτῆς, καὶ οὐχὶ ὡς ἀλόγιστος καταστροφεύς»6. Διὰ τῆς συμμετοχῆς καὶ διοργανώσεως διεθνῶν οἰκολογικῶν συμποσίων, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐνεθάρρυνε τὴν παγκόσμιον συνεργασίαν πρὸς προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν κοινὴν εὐθύνην διὰ τὸ μέλλον τοῦ πλανήτη. Διὰ τοῦτο, ἐν ἔτει 2025, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ἐτιμήθη διὰ τοῦ περιφήμου Βραβείου Templeton, διὰ τὴν ἐξαιρετικὴν Αὐτοῦ συμβολὴν εἰς τὸν διάλογον μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ θρησκείας, καθὼς καὶ διὰ τὴν προαγωγὴν μιᾶς πνευματικῆς θεωρήσεως τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν καλλιέργειαν τῆς παγκοσμίου συνειδητοποιήσεως περὶ τῆς εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς κτίσεως. Λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν τοῦ κύρους καὶ τῆς παγκοσμίου ἐπιδράσεως τοῦ μηνύματος Αὐτοῦ, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης προσκαλεῖται ἀδιαλείπτως εἰς τὰς διεθνεῖς συνόδους τοῦ World Economic Forum ἐν Ντάβος, ὅπου τὸ μήνυμα Αὐτοῦ προβάλλει κατ’ ἐξοχὴν τὴν χριστιανικὴν ὀρθόδοξον θεώρησιν περὶ τῶν πολλαπλῶν κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν καὶ οἰκολογικῶν ζητημάτων τῆς συγχρόνου κοινωνίας.
Ἐπιπροσθέτως, ὑπομιμνήσκομεν ὅτι, εν σημείῳ ἀναγνωρίσεως τῆς συμβολῆς Αὐτοῦ εἰς τὸν διαχριστιανικὸν καὶ διαθρησκειακὸν διάλογον, καθὼς καὶ τῆς συμμετοχῆς Αὐτοῦ εἰς τὰς διεθνεῖς διαβουλεύσεις περὶ ζητημάτων ἠθικῆς, εἰρήνης καὶ εὐθύνης ἔναντι τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐξελέγη, τῇ 17ῃ Μαρτίου 2025, ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας, καταλαβὼν τὴν θέσιν τοῦ Καρδιναλίου Joseph Ratzinger, τοῦ μετέπειτα Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄. Ἔτι δὲ κατὰ τὰ τριάκοντα πέντε ἔτη τῆς πατριαρχικῆς διακονίας, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐτιμήθη διὰ τοῦ τίτλου Doctor honoris causa ὑπὸ πολλῶν ἀκαδημαϊκῶν ἱδρυμάτων τῆς οἰκουμένης, ὡς ἔκφρασις τῆς ὑψηλῆς τιμῆς καὶ ἐκτιμήσεως, ἧς τυγχάνει τὸ πνευματικὸν, ἱεραποστολικὸν, θεολογικὸν καὶ πολιτιστικὸν Αὐτοῦ ἔργον διεθνῶς.
Παναγιώτατε,
Ἐν ταῖς σεπταῖς ταύταις στιγμαῖς, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν πρὸς Ὑμᾶς τὰς βαθυτάτας Ἡμετέρας εὐχαριστίας διὰ τὴν πρόσκλησιν τῆς Ἡμετέρας συμμετοχῆς εἰς τὴν ἐπετειακὴν ταύτην ἡμέραν τῆς ζωῆς τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος. Ἡ πρόσκλησις αὕτη ἀποτελεῖ πνευματικὴν χαρὰν ἐν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν κοινωνίας καὶ φιλίας μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ῥουμανικοῦ Πατριαρχείου.
Συγχρόνως, ἐπὶ τῇ εὐλογημένῃ ταύτῃ εὐκαιρίᾳ, Σᾶς συγχαίρομεν ἐγκαρδίως διὰ τὴν καρποφόρον διακονίαν ἣν ἐπιτελεῖτε ἐν τῇ ὑψηλῇ ἀξίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καθὼς καὶ διὰ τὴν ἀδιάλειπτον ἀφοσίωσιν εἰς τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ. Ἡ διεθνὴς δραστηριότης τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος μαρτυρεῖ ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον βούλεται νὰ προάγῃ τὰς διαχρονικὰς πνευματικὰς ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῷ σημερινῷ κόσμῳ.
Δεόμεθα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, τοῦ πνευματικοῦ πολιούχου τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, σήμερον ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἑορταζομένου, ἵνα χαρίζηται Ὑμῖν ὑγείαν, βοήθειαν καὶ μακρόχρονον διακονίαν, πρὸς τὸ καλὸν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν συνέχισιν τῆς ἀποστολῆς τῆς προαγωγῆς τῆς εἰρήνης, τῆς ἀμοιβαίας κατανοήσεως καὶ τῆς συνεργασίας μεταξὺ λαῶν, θρησκειῶν καὶ πολιτισμῶν.
Ἐπιθυμοῦμεν ὅπως τὸ εὐλογημένον τοῦτο ἔργον, τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖτε μετὰ πολλῆς πεποιθήσεως, ἀφοσιώσεως καὶ ὑπευθυνότητος, ἀποβῇ ἔτι μᾶλλον ἐπωφελὲς διὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας καὶ διὰ τὴν σύγχρονον κοινωνίαν.
Εἰς πολλὰ καὶ εὐλογημένα ἔτη!
Μετὰ βαθυτάτης τιμῆς καὶ ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ἀγάπης,
† ΔΑΝΙΗΛ
Πατριάρχης τῆς Ὀρθοδόξου Ῥουμανικῆς Ἐκκλησίας
Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐκδηλώσεων ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ἴμβρος, 11 Ἰουνίου 2026.
1 Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Encountering the Mystery: Understanding Orthodox Christianity Today, The Doubleday, New York, 2008, σ. 220.
2 Πρὸς τοῦτο, μνημονεύομεν: τὴν Διάσκεψιν περὶ Εἰρήνης καὶ Ἀνεξιθρησκείας (Κωνσταντινούπολις, 1994 καὶ 2005)· τὴν Διάσκεψιν περὶ τῆς Εἰρηνικῆς Συνυπάρξεως μεταξὺ Ἰουδαϊσμοῦ, Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ (Βρυξέλλαις, 2001)· εἰδικὴν Διάσκεψιν ἐν Μπαχρέιν (2002)· καὶ τὴν Διάσκεψιν περὶ Θρησκείας, Εἰρήνης καὶ Ὀλυμπιακοῦ Ἰδεώδους (Ἀθῆναι, 2004).
3 Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Encountering the Mystery σ. 180.
4 Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Encountering the Mystery σ. 181.
5 Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, «Keynote Address at the Santa Barbara Symposium, California, November 8, 1997», στο: John Chryssavgis (ἐπιμ.), On Earth as In Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, Fordham University Press, Fordham, NY, 2012, σ. 99.
6 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασσίμων κ. Γεννάδιος καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος Καρακουλάκης (ἐπιμ.), Πατριαρχικὸς Λόγος καὶ Πολιτική, 1991-2011, (Πατριαρχικαὶ Ὁμιλίαι πρὸς Πολιτικούς) Ἑπτάλοφος, Ἀθῆναι, 2011, σ. 182.