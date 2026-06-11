Împreună‑slujire în insula natală a Patriarhului Ecumenic

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s‑a aflat în zilele de 10 și 11 iunie pe insula Imbros (Gökçeada) din Turcia, pentru a se alătura rugăciunii de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Sanctității Sale Bartolomeu I. Momentele liturgice din aceste două zile au fost dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic, celebrării a 65 de ani de slujire clericală și a 35 de ani de la alegerea sa în demnitatea patriarhală, precum și împlinirii a 100 de ani de la înființarea Mitropoliei de Imbros și Tenedos și a 1.000 de ani de mărturie ortodoxă pe această insulă.

În seara zilei de miercuri, 10 iunie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a participat, alături de Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei, la slujba Vecerniei unite cu Litia. Slujba, oficiată în prezenţa Patriarhului Ecumenic, în cinstea Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al Sanctității Sale, a avut loc în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” din Agioi Theodoroi, localitatea sa natală.

După slujbă, Patriarhul României a primit din partea Sanctității Sale Bartolomeu un set de engolpioane cu cruce, un omofor și un epitrahil. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oferit, la rândul său, o cruce de binecuvântare, realizată la Atelierele Patriarhiei Române, pentru Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, lăcașul de cult unde Patriarhul Ecumenic a primit Taina Sfântului Botez, a slujit ca paracliser și a primit tunderea în monahism cu numele de Bartolomeu.

Joi, 11 iunie, după slujba Utreniei, cei trei Întâistătători au slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Panagia (Gökçeada), înconjurați de un sobor de arhierei, preoți și diaconi din cele trei Biserici. Din soborul de arhierei au mai făcut parte: Înaltpreasfințitul Părinte Emanuel, Mitropolit de Calcedon; Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolit de Nevrokop (Biserica Ortodoxă a Bulgariei); Înaltpreasfințitul Părinte Apostolos, Mitropolit de Derkos; Înaltpreasfințitul Părinte Filoteu, Mitropolitul Tesalonicului.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Patriarhul Ecumenic a rostit rugăciunea de binecuvântare a colivei în cinstea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba, pomeniți în această zi. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Emanuel de Calcedon și Înaltpreasfințitul Părinte Nectarie, Arhiepiscop de Anthedon și reprezentant al Sfântului Mormânt la Constantinopol, au rostit cuvinte de felicitare și recunoștință adresate Sanctității Sale.

În cadrul acestui moment festiv, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul omagial intitulat „Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic - o personalitate a lumii ortodoxe recunoscută pe plan internațional”. În semn de adâncă prețuire, Întâistătătorul Bisericii noastre i‑a dăruit Patriarhului Ecumenic un set patriarhal de engolpioane și o candelă din argint aurit, filigranat, în formă de potir, ca „simbol al rugăciunii și împreună‑lucrării pentru răspândirea Evangheliei lui Hristos”. Totodată, i‑a dăruit Înaltpreasfințitului Părinte Chiril, Mitropolit de Imbros și Tenedos, un engolpion cu chipul Sfântului Apostol Andrei - Ocrotitorul Patriarhiei Ecumenice și al Patriarhiei Române -, precum și o cruce de binecuvântare pentru Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului”, lăcașul sfânt în care au coliturghisit cei trei Întâistătători.

Momentul a fost urmat de cuvântarea Sanctității Sale Bartolomeu I, care a adresat mulțumiri calde celor doi Întâistătători și tuturor celor prezenți la aceste clipe binecuvântate petrecute pe insula Imbros: „Bine ați venit în umilul nostru Imbros, Preafericiți și Înaltpreasfințiți Părinți frați. Prezența voastră aici aduce o mare onoare și binecuvântare pentru turma, acum mică, a acestei Sfinte Mitropolii locale. Clerul și poporul din Imbros, în frunte cu bunul și neobositul lor arhipăstor, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Chiril, primesc astăzi un mare sprijin moral și duhovnicesc prin prezența sfințiilor voastre. Vă mulțumim din inimă că ați răspuns cu noblețe invitației noastre și ați venit ca purtători ai păcii Domnului și ai binecuvântării și dragostei Preasfintelor voastre Biserici Autocefale și Patriarhii. Fie ca Domnul să vă răsplătească însutit vrednica plată a efortului vostru frățesc (...). Nu putem încheia cuvântul fără a exprima o recunoștință profundă iubitului nostru frate, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, pentru cuvintele calde de felicitare și urările lui, dar și pentru prețioasa participare, împreună cu Preafericitul Părinte Daniil al Bulgariei, la bucuria zilei noastre onomastice în mult iubita noastră patrie natală. Aducem, de asemenea, calde și recunoscătoare mulțumiri și pentru ospitalitatea avraamică din luna octombrie a anului trecut, la București”.

La final, credincioșii adunați la acest binecuvântat moment au primit iconițe cu chipul Sfântului Apostol Bartolomeu, reproduceri ale icoanei pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i‑a oferit‑o Sanctității Sale Bartolomeu la sfințirea picturii Catedralei Naționale din 26 octombrie 2025.

Patriarhul României a fost însoțit la aceste evenimente aniversare de o delegație din care au făcut parte arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și director al Agenției de știri Basilica; pr. Mihai Mușat, secretar patriarhal la Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități românești externe.