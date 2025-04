Mesaj de condoleanțe la trecerea din această lume a Papei Francisc

Data: 21 Aprilie 2025

București, 21 aprilie 2025

Eminenței Sale Giovanni Battista Re

Decanul Colegiului Cardinalilor,

Vatican

Eminența Voastră,

Am primit, cu adâncă tristețe, vestea trecerii din această lume a Papei Francisc, o venerabilă și bine‑cunoscută personalitate a creștinătății contemporane, al cărui Pontificat lasă o amprentă profundă asupra istoriei recente a Bisericii Romano‑Catolice.

Împărtășim durerea provocată de această pierdere și adresăm condoleanțe întregii Biserici Romano‑Catolice.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Care este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Papei Francisc în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Bucharest, 21 April 2025

His Eminence Giovanni Battista Re,

The Dean of the College of Cardinals,

Vatican City

Your Eminence,

With deep sorrow, we received the news about the passing from this world of Pope Francis, a venerable and well-known personality of contemporary Christianity, whose Pontificate leaves a profound mark on the recent history of the Roman Catholic Church.

We share in the grief caused by this loss and convey our condolences to the entire Roman Catholic Church.

We pray to the Lord Jesus Christ, who is the Resurrection and the Life (cf. John 11, 25), to rest the soul of Pope Francis in the light, peace and love of the Most Holy Trinity.

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church