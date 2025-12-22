Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea!

Data: 22 Decembrie 2025

Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeei, după cum au prezis, cu şapte sute de ani mai înainte, profeții Isaia (7, 14) și Miheia (5, 1). La naşterea Pruncului Iisus, o mulţime de îngeri din cer a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14). Prin urmare, sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos sau Crăciunul este sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pământ şi a bunăvoirii sau comuniunii între oameni.

Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credință, speranţă şi iubire darnică, ea ne aduce pace și bucurie în suflet, în familie, în parohie, în mănăstire, în fiecare comunitate sau instituție, în societate, în popor și în lumea întreagă.

Cu prilejul sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului, Botezului Domnului și Anului Nou - 2026, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie, dimpreună cu salutul tradițional: „La mulţi ani!”

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis cu prilejul sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou - 2026 și Botezului Domnului.