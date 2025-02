Mesaje de felicitare la celebrarea Centenarului Patriarhiei Române

Preafericirea Voastră, Doresc să vă felicit cu prilejul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române, care marchează un moment de importanță istorică pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și pentru credincioșii pe care îi păstoriți, în țară și în comunitățile diasporei. Ridicarea la rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române la data de 4 februarie 1925 a consfințit roadele Marii Uniri din 1918, a consolidat unitatea de credință a românilor din toate provinciile istorice românești și a dat un imbold eforturilor de a progresa pe calea modernizării, a maturizării politice și a dezvoltării întregii societăți. Centenarul Patriarhiei Române s‑a clădit pe dialogul profund și continua solidaritate de destin și viziune a Bisericii cu poporul român. Biserica Ortodoxă Română a fost întotdeauna prezentă în momentele fondatoare ale istoriei noastre naționale, a participat activ la realizarea idealurilor înalte de emancipare, unitate și libertate, a contribuit la afirmarea demnă a României între națiunile democratice ale Europei. Centenarul Patriarhiei Române este un bun prilej de a reflecta la extraordinara forță a românilor de a‑și îndeplini năzuințele, prin consecvență și jertfă. Totodată, le aducem astăzi profunda noastră recunoștință celor care, purtând stindardul crezului național și apărând flacăra credinței, au contribuit la dezvoltarea României moderne. Sărbătoarea de astăzi, deopotrivă a Bisericii Ortodoxe Române și a întregului popor român, celebrează prezența rodnică a valorilor creștine în societate. Acestea ne‑au unit în fața adversităților, ne‑au învățat să fim solidari cu semenii, să rămânem statornici în împlinirea binelui comun și să fim responsabili față de parcursul democratic și european al țării, având în vedere că ultimul secol al istoriei noastre a fost marcat de două războaie mondiale, de decenii de dictatură totalitară, de prezența extremismului în spațiul public și de crize complexe. În contextul complicat al recentelor provocări cărora a trebuit să le facem față, am găsit mereu în Biserica Ortodoxă Română un colaborator responsabil, un partener de dialog deschis reflecției și acțiunii constructive, un factor de echilibru în dialogul interconfesional și interreligios, un contribuitor la libertatea religioasă sub semnul unității în diversitate, din care s‑a născut Europa unită, creștină și umanistă. În cei 100 de ani de existență, Patriarhia Română a avut realizări care s‑au reflectat pozitiv la nivelul întregii societăți, dar și crize pe care le‑am depășit împreună, conștienți de identitatea noastră creștină și de misiunea pe care ne‑am asumat‑o, în Europa și în lume, o lume în care devine esențial să ne opunem răului, să acționăm în spiritul cunoașterii, al toleranței și al speranței. Astăzi, la Centenarul său, Patriarhia Română începe o nouă etapă a parcursului său istoric și am deplina încredere că destinul Bisericii Ortodoxe Române, profund legat de al țării noastre și de al credincioșilor români de pretutindeni, se va desăvârși pe măsura eforturilor pe care, ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, le dedicați împlinirii credinței și binelui comun. Întru mulți și binecuvântați ani! Klaus Werner Iohannis Președintele României