Rugăciune pentru însănătoșirea Sanctității Sale Papa Francisc

Data: 23 Feb 2025

București, 23 februarie 2025

Sanctității Sale Papa FRANCISC,

Vatican

Sanctitatea Voastră,

În aceste momente de încercare, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să vindece suferința Sanctității Voastre și să vă dăruiască sănătate, astfel încât să puteți relua activitatea pastorală și misionară.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, dorim Sanctității Voastre mult ajutor de la Dumnezeu pentru a depăși problemele de sănătate cu care vă confruntați.

Cu salutări cordiale în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Titlul aparține redacției

***

Bucharest, 23 February 2025

His Holiness Pope FRANCIS,

Vatican City

Your Holiness,

In these challenging moments, we pray the Lord Jesus Christ, the Physician of our souls and bodies, to heal Your Holiness’ suffering and restore you to health so that you can resume your pastoral and missionary activity.

On behalf of the members of the Holy Synod, the clergy and the faithful of the Romanian Orthodox Church, we wish Your Holiness much help from God to overcome the health issues that you are confronted with.

With cordial greetings in Christ,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church