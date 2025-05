Data: 08 Mai 2025

București, 8 mai 2025

Sanctității Sale Papa Leon XIV,

Vatican

Sanctitatea Voastră,

Hristos a înviat!

Dorim să vă adresăm calde felicitări cu prilejul alegerii Sanctității Voastre în demnitatea de cel de-al 267-lea Episcop al Romei și Papă al Bisericii Romano-Catolice.

Suntem pe deplin convinși că Sanctitatea Voastră veți continua să promovați spiritul dialogului, al păcii și al cooperării între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă. Într-o lume care se confruntă cu multiple crize spirituale, economice și sociale, vocea unită a creștinilor este mai necesară ca oricând pentru a oferi un mesaj de speranță, solidaritate și iubire.

Totodată, ne exprimăm speranța că Sanctitatea Voastră veți continua să sprijiniți pe credincioșii ortodocși români care trăiesc în număr mare în diferite țări din Europa de Vest, în special în Italia, așa cum au făcut-o în mod constant și venerabilii predecesori ai Sanctității Voastre, Papa Benedict al XVI-lea și Papa Francisc.

Cu salutări cordiale în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Bucharest, 8 May 2025

His Holiness Pope Leo XIV,

Vatican City

Your Holiness,

Christ is Risen!

We would like to extend to Your Holiness our warm congratulations on your election as the 267th Bishop of Rome and Pope of the Roman Catholic Church.

We are fully confident that Your Holiness will continue to promote the spirit of dialogue, peace, and cooperation between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church. In a world that faces multiple spiritual, economic, and social crises, the united voice of Christians is more needed than ever to offer a message of hope, solidarity, and love.

At the same time, we hope that Your Holiness will continue to support the Romanian Orthodox faithful who live in large numbers across various Western European countries, especially in Italy, just as your venerable predecessors, the late Pope Benedict XVI and Pope Francis, consistently did.

With cordial greetings in Christ,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church