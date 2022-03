O mie de persoane la „Marșul pentru viață” organizat în Iași

„Marșul pentru viață” a fost organizat astăzi, în format fizic, fără restricții și fără limitări privind numărul de participanți, în cinci municipii din Moldova: Iași, Piatra Neamț, Botoșani, Dorohoi, Darabani. Tema ediției din acest an a fost „Egalitate, echitate și sprijin - din prima secundă și-ntreaga viață”. La Iași, în jur de 1.000 de persoane s-au alăturat demersului, dorind să accentueze importanța conștientizării deplinei umanități a copiilor nenăscuți și a nevoii de a sprijini femeile în criză de sarcină. De asemenea, având în vedere contextul actual, evenimentul a subliniat și cât de puternică este solidaritatea atunci când la mijloc este susținerea vieții, a mamelor și copiilor refugiați din Ucraina.

La Iași, persoane de toate vârstele au participat astăzi la „Marșul pentru viață”. „Egalitate, echitate și sprijin din prima secundă și-n întreaga viață” - a fost genericul sub care s-a derulat ediția din acest an a evenimentului. Tineri în special, dar și copii, adulți sau persoane în vârstă, susţinători ai programelor şi iniţiativelor dedicate protejării vieții au dorit să se alăture acestei acțiuni.

Punctul de întâlnire a fost Piața Unirii, de unde s-a pornit spre străzile din centrul orașului. În debut, membrii Asociației „Studenți pentru Viață Iași” au interpretat imnul „Marșului pentru viață”, după care au urmat momente artistice susținute de Corul „Junior” al Operei, condus de Raluca Zaharia, Corul „Marii Uniri” al Ateneului și interpreta Laura Dinu.

Invitații „Marșului pentru viață” de la Iași din acest an - pr. vicar administrativ Marian Timofte, primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, preoteasa Iulia Fotea, managerul Maternității „Elena Doamna” din Iași, dr. Gabriel Martinescu, și mame care au ales viața pentru copiii lor - au rostit alocuțiuni înainte de marșul propriu-zis.

„Momentul zămislirii Domnului este considerat momentul Întrupării, nu cel al Nașterii”

În calitate de delegat la eveniment al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, părintele Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, a subliniat în cuvântul său faptul că momentul zămislirii Domnului Hristos este considerat momentul Întrupării, nu cel al Nașterii, un argument în plus pentru conștientizarea deplinei umanități a copiilor nenăscuți: „Vorbind de normalitate, putem vorbi de familie. Știm că această manifestare se desfășoară în preajma sărbătorii Bunei Vestiri, iar sărbătoarea Bunei Vestiri înseamnă, de fapt, sărbătoarea Întrupării Domnului, pentru că la Buna Vestire, prin cuvântul și salutarea adresate de Sfântul Arhanghel Gavriil, Sfânta Fecioară Maria, adumbrită de Duhul Sfânt, a zămislit în pântecele Ei pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Momentul zămislirii Domnului este considerat momentul Întrupării - nu cel al Nașterii Domnului, ci cel al zămislirii - la fel cum noi ar trebui să adăugăm, în ziua când ne serbăm împlinirea anilor, încă nouă luni. În fapt, noi existăm cu nouă luni înainte de a ne fi născut. Fie ca normalitatea care se exprimă prin viața de familie - părinții cu copiii cu care Dumnezeu le-a binecuvântat viața - să fie o icoană pe care să o avem mereu în inimă, ca la rândul nostru să putem inspira pe cei din jur”.

Sprijinul vieții a fost cuvântul-cheie al ediției din acest an. În acest sens, a fost invitată să-și împărtășească povestea Ludmila Saraciuc, o mamă refugiată din Ucraina cu 6 copii. Ludmila Saraciuc s-a adresat publicului prezent, aducând mulțumiri tuturor celor din România care au ajutat-o în momentele grele: „Înainte de toate, am dori să mulțumim Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului că ne-au avut în pază și că am putut ajunge în țara dumneavoastră. Am fost primiți de oameni cu inimă mare. Mulțumiri speciale îi aducem Mitropolitului Teofan și obștii Mănăstirii Hlincea, prietenilor și vecinilor, precum și familiei care ne-a cazat - sunt frații și surorile noastre - pentru faptul că ne-au susținut, ne-au cazat și mult sprijin. Vă mulțumim din suflet și fie ca Bunul Dumnezeu să vă aibă în pază pe toată lumea. Am fost primiți de oameni cu suflete bune!”.

Amintim faptul că, prin efortul susținut al Arhiepiscopiei Iașilor, de la protopopiate și preoți, până la întreg Centrul administrativ, și al voluntarilor Pro Vita, s-a încercat, de la începerea războiului în Ucraina, ajutorarea și consilierea mamelor și copiilor refugiați.