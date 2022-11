104 ani de la formarea României Mari, sărbătoriți la Seminarul Veniamin Costachi din Neamț

Data: 28 Noi, 2022

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”-Mănăstirea Neamț vor desfășura un program cultural-artistic pentru a sărbători cei 104 ani de la formarea României Mari. Evenimentul va avea loc mâine, 29 noiembrie 2022, în sala de festivități. Activitățile vor debuta cu intonarea Imnului de stat. După cuvântul de deschidere al părintelui director, pr. prof. Viorel-Romus Laiu, va urma intervenția conf. univ. Ionuț Nistor, cu tema „Marea Unire și construcția statului român”, și a părintelui arhim. prof. Mihail Daniliuc, care va vorbi despre „Credință strămoșească și unitatea de neam”. Personalitățile care au contribuit la făurirea României Mari vor fi amintite în prezentările PowerPoint realizate de elevii seminarului, sub îndrumarea profesorilor de istorie Marcela-Lăcrămioara Bălău și Mirel Gălușcă. Nu va lipsi momentul artistic, în care elevii vor recita poezii, sub îndrumarea prof. Laura-Elena Panaite, și vor interpreta cântece patriotice, sub îndrumarea pr. prof. Ștefan Cenușă, pr. prof. Marius Brumă, prof. Adrian Cojocariu şi prof. Adrian Tanasă. Elevii de la secția Patrimoniu Cultural au încercat să surprindă cu pensula imagini pe tema Unirii, sub îndrumarea prof. Oana Grădinaru și prof. Dan Țîrdea. Unele opere literare au la bază fapte istorice, personalități importante ale vremii, prezentate sub formă alegorică. Evenimentul înfăptuirii României Mari a fost tratat și în operele unor scriitori și poeți. Contribuția acestora va fi evidențiată într-o prezentare intitulată „Tema Unirii în literatură”, sub îndrumarea prof. Cristina Grigore.