19 ani de la recunoașterea oficială a Mitropoliei Basarabiei de către autoritățile Republicii Moldova

Data: 30 Iul, 2021

Astăzi, 30 iulie, s‑au împlinit 19 ani de când autoritățile din Republica Moldova au recunoscut oficial Mitropolia Basarabiei.

Cu stăruința Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și a echipei care l‑a susținut, după 10 ani de prigoană, persecuții și îndelungate procese, la 30 iulie 2002, Mitropolia Basarabiei și‑a redobândit dreptul mult așteptat de a funcționa, prin recunoașterea de către autoritățile Republicii Moldova.

Mitropolia Basarabiei este o biserică ortodoxă autonomă, de stil vechi, în cadrul Patriarhiei Române, reactivată pe 14 septembrie 1992. Mitropolia Basarabiei este recunoscută oficial drept succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv. Prin statut, teritoriul Mitropoliei Basarabiei este cel al Republicii Moldova. În plus, în calitate de Exarh al Plaiurilor, Mitropolitul Basarabiei are jurisdicţie canonică asupra diasporei ortodoxe române din răsărit.

Mitropolia Basarabiei numără patru episcopii istorice sufragane: Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi (fosta Episcopie a Hotinului), Episcopia Basarabiei de Sud (fosta Episcopie de Cetatea Albă şi Ismail) și Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fosta Misiune Ortodoxă Română din Transnistria).

Mitropolia Basarabiei a fost creată după Marea Unire de la 1918 prin ridicarea Arhiepiscopiei de Chişinău la rangul de Mitropolie. Decizia înfiinţării a fost luată în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române din 15 noiembrie 1923. Organizarea propriu‑zisă s‑a făcut prin legea de organizare a Bisericii Ortodoxe Române din 1925. Ahiepiscopul de Chișinău, Gurie Grosu, a fost ridicat la rangul de Mitropolit al Basarabiei, pe 21 aprilie 1928. La acea dată, jurisdictia Mitropoliei Basarabiei cuprindea Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia Hotinului şi Episcopia Cetăţii Albe - Ismail.

În timpul ocupaţiei sovietice din 1940‑1941 şi mai apoi sub regim sovietic, din 1944 până în 1992, Mitropolia Basarabiei şi‑a încetat activitatea, fiind înlocuită cu structură necanonică - Eparhia Chişinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei şi a întregii Rusii. Biserica Ortodoxă Română nu a recunoscut niciodată trecerea Basarabiei sub autoritatea canonică a Patriarhiei Ruse.

Ca răspuns la cererile Adunării eparhiale din 14 septembrie 1992, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române din 19 decembrie 1992 a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial de Guvernul Republicii Moldova la 30 iulie 2002, după 10 ani de prigoană din partea autorităţilor de stat şi a clericilor din jurisdicţia Patriarhiei Ruse. Mitropolia Basarabiei s‑a judecat cu statul Republica Moldova în toate instanţele din ţară, ajungând la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg.

La Strasbourg, Mitropolia Basarabiei s‑a judecat cu statul Republica Moldova şi cu Mitropolia Moldovei, structura locală a Patriarhiei Moscovei. Statul Republica Moldova şi Mitropolia Moldovei au pierdut în faţa Mitropoliei Basarabiei.