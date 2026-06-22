250 de ani de istorie marcați în Parohia Bogdănești

Data: 22 Iunie 2026

Comunitatea parohială din Bogdănești, județul Bacău, se pregătește să trăiască momente de aleasă bucurie duhovnicească și de aducere aminte istorică, cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, valoroasă ctitorie a familiei boierești Ruset.

Ridicată prin grija și jertfelnicia ctitorilor săi, biserica a devenit de‑a lungul veacurilor un reper al credinței ortodoxe și al identității comunității din Bogdănești. Timp de două secole și jumătate, sfântul lăcaș a adunat la rugăciune generații întregi de credincioși, păstrând vie legătura dintre trecutul și prezentul acestei așezări moldave.

Manifestările dedicate jubileului se vor desfășura în contextul sărbătorii hramului bisericii. În ajunul praznicului Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul va fi oficiată slujba Vecerniei de către părintele protopop de Onești, Nicolae Zaharia, împreună cu un sobor de slujitori, iar în ziua hramului credincioșii vor participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de părintele profesor Ilarion Mâță, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de slujitori. Programul liturgic va continua cu slujba de pomenire a celor adormiți, în semn de recunoștință și prețuire pentru ctitorii, slujitorii altarului și toți credincioșii care au contribuit de‑a lungul timpului la viața și dăinuirea acestei biserici.

Sărbătorirea celor 250 de ani de la punerea pietrei de temelie constituie nu doar un moment de evocare a trecutului, ci și o oportunitate de a privi cu responsabilitate spre viitor. În acest sens, părintele paroh Ciprian Purice a inițiat demersurile pentru restaurarea catapetesmei, un proiect de anvergură menit să contribuie la conservarea și valorificarea patrimoniului bisericii. Lucrările au ca obiectiv finalizarea până la momentul în care comunitatea va marca 250 de ani de la sfințirea sfântului lăcaș. Tot în acel moment ar trebui finalizate amplele lucrări peisagistice și edilitare demarate de preotul paroh.