250 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din Bogdănești, Bacău

Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Bogdănești, județul Bacău, a marcat, în zilele de 23 și 24 iunie 2026, începutul sărbătoririi a 250 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii, valoroasă ctitorie a familiei boierești Ruset și unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult de pe Valea Oituzului.

În ajunul sărbătorii, slujba Vecerniei unită cu Litia a fost săvârșită de părintele protopop Nicolae Zaharia împreună cu un sobor de preoți din Protopopiatul Onești. În cuvântul de învățătură, părintele protopop a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și a vorbit despre posibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Părintele Bogdan Ionel Piștea, de la Parohia „Sfinții Împărați” din Onești, a evocat viața și misiunea Sfântului Ioan Botezătorul.

Cu acest prilej s-au evidențiat importanța istorică și spirituală a bisericii din Bogdănești și preocuparea actualei comunități pentru conservarea patrimoniului. Au fost prezentate demersurile inițiate de părintele paroh Ciprian Purice pentru restaurarea catapetesmei și realizarea unor lucrări de modernizare și amenajare a ansamblului parohial. Părintele protopop Nicolae Zaharia a apreciat activitatea pastorală și administrativă a părintelui paroh, precum și implicarea credincioșilor în viața bisericii.

Sărbătoarea a continuat în ziua de 24 iunie cu oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, săvârșită sub protia părintelui consilier eparhial Ilarion Mâță, împreună cu un sobor de preoți. În cuvântul de învățătură, acesta a evidențiat modelul de sfințenie și asceză al Sfântului Ioan Botezătorul și a subliniat că biserica din Bogdănești reprezintă un important reper al spiritualității ortodoxe și al identității locale.

Părintele Ilarion Mâță a apreciat, de asemenea, activitatea desfășurată în parohie, evidențiind proiectul de restaurare a catapetesmei și lucrările de modernizare care contribuie la punerea în valoare a patrimoniului. La rândul său, părintele Ciprian Purice a mulțumit clericilor și credincioșilor pentru sprijinul acordat în organizarea manifestărilor.

Programul s‑a încheiat cu slujba Parastasului, oficiată în semn de recunoștință pentru ctitorii din familia Ruset, pentru slujitorii Altarului și pentru toți binefăcătorii care au contribuit, de‑a lungul celor două secole și jumătate, la păstrarea și dăinuirea acestui sfânt lăcaș.