Apreciere pentru activitatea pastoral‑misionară din parohii din Bărăgan

Data: 22 Iunie 2026

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a fost prezent duminică, 21 iunie, în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfânta Treime” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Fetești, judeţul Ialomiţa, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Din sobor au făcut parte şi părintele protopop Marian Pătărlăgeanu, preoți, arhidiaconi şi diaconi. La Sfânta Liturghie a cântat Corul Fidelis al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia. Chiriarhul locului a împărtășit copiii prezenți la Sfânta Liturghie și toți credincioșii care au primit dezlegare de la duhovnic. La momentul împărtășirii, un grup de credincioase a cântat pricesne apreciate de către credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a hirotesit patru clerici din cuprinsul eparhiei în diferite ranguri bisericești, ca semn de apreciere pentru activitatea pastoral‑misionară și administrativă desfășurată în parohiile încredințate spre păstorire: părintele Roman Cristian Păun, de la Parohia „Buna Vestire” din Slobozia, Protopopiatul Slobozia, a primit rangul de iconom stavrofor; părintele Mihail Păun, de la Parohia „Sfânta Treime” din Fetești, Protopopiatul Fetești, a primit rangul de iconom stavrofor; părintele Marian Cristian Neagu, de la Parohia „Sfinții Arhangheli” din Lăcusteni, Protopopiatul Fetești, a primit rangul de sachelar; părintele Dănuț Roibu, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Fetești Buliga, Protopopiatul Fetești, a primit rangul de sachelar.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a explicat credincioșilor prezenți pericopa evanghelică a zilei și a vorbit despre faptul că trebuie să nu lăsăm grijile trecătoare ale lumii să întunece lumina credinței, ci să‑L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră.

Tot în această zi, Preasfinția Sa a vizitat bisericile și comunitățile din parohiile Fetești Gară II și Fetești Coloniști, conform sfesc.ro.