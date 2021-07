Atelier de public speaking la Catedrala din Onești

Data: 13 Iul, 2021

În perioada 7-10 iulie, Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” - Onești a organizat Atelierul de public speaking „Libertatea Creatoare a Cuvântului”. Proiectul, aflat la prima ediție și desfășurat sub forma unei școli de vară gratuite, s-a bucurat de prezența a 30 de participanți cu vârste între 14 și 20 de ani, care au învățat noțiuni și tehnici ale comunicării eficiente de la trei traineri profesioniști.

Sub mottoul „Libertatea Creatoare a Cuvântului”, evenimentul moderat de părintele Petru Pavăl a debutat miercuri, 7 iulie, cu o rugăciune de binecuvântare rostită de părintele paroh Justinian Alupei. În continuare, Mihaela Crețu, doctor în psihologie, trainer și fondator Pro-Training Solutions, a realizat un joc interactiv de cunoaștere, în care participanții au fost invitați să se prezinte într-o manieră inedită, fiind provocați să introducă în prezentarea lor un cuvânt aleatoriu pe care l-au primit. Jocul de cunoaștere a continuat cu stabilirea dorințelor și așteptărilor pe care participanții au fost provocați să și le exprime. Ulterior, trainerul Mihaela Crețu a oferit fiecărui participant o temă pentru sfârșitul atelierului.

Atelierele din ziua a doua au avut în prim-plan jocuri și tehnici de vorbire în public și de gestionare a emoțiilor. Modul inedit în care s-au desfășurat activitățile a conturat multe zâmbete pe chipurile participanților. În cea de-a treia zi, alți doi invitați au fost prezenți în mijlocul participanților: Bogdan-Alexandru Plăcintă - trainer și public speaker, de profesie senior cabin crew și reprezentant medical, și Tudorel-Constantin Rusu - jurnalist și fotojurnalist cu o experiență de peste 10 ani, doctorand în domeniul științele comunicării. Cei doi au împărtășit informații, detalii practice și studii de caz despre credibilitatea mesajului, respectiv tehnici de redactare și scriere corectă, completând tematica atelierului.

În ultima zi a „Școlii de vară din catedrală”, 10 iulie, participanții au avut oportunitatea de a exersa abilitățile dobândite în cadrul atelierului de public speaking desfășurat pe parcursul ultimelor trei zile. Fiecare dintre cursanți a alcătuit prezentări cu diferite teme pe care le-a susținut înaintea „publicului”, a cercului de prieteni ce s-a creat în jurul acestei activități. Au primit feedback, sfaturi pentru viitor și au fost felicitați pentru modul în care au asimilat și prezentat tehnicile predate.

„Ideea a avut ca principal izvor prezența lui Hristos în Biserică sub chipul Cuvântului”

La final, participanții au primit diplome ce atestă participarea la cursul de public speaking organizat de Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din Onești, în colaborare cu PRO - Training Solutions SRL. Părintele paroh Justinian Alupei, în numele colectivului catedralei, a mulțumit tinerilor pentru participare și interesul acordat acestei activități, Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru binecuvântarea și susținerea oferite pentru organizarea acestei activități, părintelui protopop Ioan Bârgăoanu pentru prezența în mijlocul tinerilor, părinților co-slujitori Petru Pavăl și Alexandru Pânzaru, invitaților Mihaela Crețu, Bogdan-Alexandru Plăcintă și Tudorel-Constantin Rusu pentru dedicarea cu care s-au implicat în formarea acestor tineri, conducerii hotelului Trotuș, tuturor colaboratorilor, ostenitorilor și prietenilor proiectului.

Mai multe detalii despre inițiativa organizării atelierului ne-a oferit părintele paroh Justinian Alupei: „Împreună cu părintele Petru Pavăl, care este coordonatorul activităților cu tineretul în cadrul parohiei noastre, și împreună cu părintele Alexandru Pânzaru, ne-am gândit ca în cadrul școlii de vară din acest an să venim cu o provocare de actualitate, interesantă și cu perspective de dezvoltare personală pentru participanți, anume un atelier de public speaking. Ne-am îndreptat atenția cu precădere către tinerii de la Colegiul Național «Grigore Moisil» - Onești, dar și către toți tinerii doritori. De ce un atelier de public speaking? Chiar în prezentarea trainerului Mihaela Crețu, am înțeles că 70% din persoanele care se angajează în zilele de astăzi sunt nevoite, într-un fel sau altul, să aibă abilități de vorbire în public. Referitor la tema atelierului - «Libertatea Creatoare a Cuvântului» -, părintele Petru, chiar în prima zi a atelierului, a făcut referire la textul scripturistic de la Ioan, care ne spune că «La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul». Noi, în biserică, prezentăm cuvântul lui Dumnezeu și am considerat că, în acest spațiu sacru, în care lumea vine cu inima deschisă ca să primească cuvântul lui Dumnezeu, este cel mai potrivit loc ca să desfășurăm acest atelier, iar tinerii participanți să primească cuvântul în locul unde Cuvântul Se coboară și binecuvântează și sfințește pe cei ce-L iubesc pe El”.

„Atelierul de public speaking «Libertatea Creatoare a Cuvântului» a constituit un proiect la prima ediție desfășurat în cadrul Parohiei «Pogorârea Sfântului Duh» - Onești. Evenimentul a avut ca beneficiari tineri cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani ani și a urmărit să le ofere posibilitatea de a accesa noi cunoștințe în ceea ce privește cunoașterea de sine, descoperirea unor abilități de comunicare noi, precum și tehnici de gestionare a emoțiilor. Ideea a avut ca principal izvor prezența lui Hristos în Biserică sub chipul Cuvântului, care devine lucrător în cel care-l împlinește, descoperind participanților o altă latură a Bisericii, și anume: libertatea pe care o are Cuvântul de a produce schimbări majore în viața celor care îl asumă, îl transformă în faptă şi ulterior îl împărtășesc și celorlalți. Factorul de noutate a constituit prezentarea acestei activități sub forma unui atelier de public speaking, tocmai pentru a răspunde dorinței tinerilor de a învăța cum să ofere ecou și consistență trăirilor și sentimentelor care le domină viață, putând să se facă mai bine înțeleși și astfel să doboare orice fel de zid construit între generații. Atelierul de public speaking - LCC a constituit cheia prin care tinerii și-au eliberat emoțiile, descoperind că Libertatea Creatoare a Cuvântului nu exprimă doar un concept, ci un dat ontologic pe care fiecare persoană îl deține, tocmai pentru a expune chipul lui Dumnezeu în lume”, ne-a declarat părintele moderator Petru Pavăl, co-slujitor la Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” - Onești.

„Educaţia marchează generaţii, transformă viziuni şi schimbă vieţi. Cu acest ţel am fondat Pro-Training Solutions şi ne-am promis că ne vom implica în acţiuni ce au ca scop oferirea de experienţe unice de învăţare. Patru zile pline în care elevi, studenţi, preoţi şi formatori au format o echipă ce şi-a propus să depăşească una dintre cele mai mari frici ale omenirii - aceea de a vorbi în public, conform National Social Anxiety Center. Ne-am propus să transmitem informaţii cu privire la modalitatea de organizare a unui discurs, stiluri de comunicatori, tipuri de audienţă şi modalităţi de gestionare a emoţiilor, dar am reuşit mai mult: «când mi-am prezentat discursul m-am simţit foarte bine şi m-am bucurat pentru prima oară de faptul că atenţia a fost asupra mea», după cum ne-a declarat una din participante - Ariadna. Așadar, ne-am propus să livrăm informaţii şi emoţii pozitive, dar barierele au fost depăşite în momentul în care participanţii au intrat în rolul formatorului sau au rămas după festivitatea de premiere să mai dezbată aspecte referitoare la curs. Ne-am propus să gestionăm emoţii, dar am dezlănţuit o mare de emoţii la despărţire. Am plecat cu mesajul că niciodată nu o să mai rateze oportunităţi de dezvoltare din cauza fricii de a vorbi în public. S-a încheiat cu gândul la revedere şi cu o sămânţă bine plantată - sămânţa cunoaşterii”, a subliniat dr. Mihaela Creţu, fondator Pro-Training Solutions. (Ștefan Acsinia)